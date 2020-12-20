أليكسا تستحضر الملكة اليزابيث للمنازل بمناسبة الأعياد

المصدر: دبي – البيان

"إليسكا! شغلي رسالة الملكة بمناسبة عيد الميلاد"، بتلك العبارة سوف يتمكن مستخدمو تكنولوجيا شركة أمازون من الاستماع الى خطاب ملكة بريطانيا، الملكة اليزابيث، بمناسبة الأعياد هذا العام.

ووفقاً لصحيفة "غارديان" البريطانية، بدءا من 25 ديسمبر، ليس فقط الجالسون أمام التلفزيون في بريطانيا، بل أيضاً مستخدمو تكنولوجيا "إيكو أمازون" باللغة الإنجليزية في أنحاء العالم، سيكون بإمكانهم استدعاء خطاب الملكة دون تحريك أصبعهم.

وقد لا تكون ملكة بريطانيا من أوائل مستخدمي التقنيات الحديثة في كثير من الأحيان، كما يشير مسلسل "التاج" على "نتفلكيس". وتفيد "الغارديان" أن أول بث تلفزيوني لها بمناسبة عيد الميلاد في عام 1957، جاء بعد أربع سنوات من تتويجها المتلفز الذي كان له الفضل في تعزيز مشاهدة التلفزيون في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وقد أرسلت أول تغريدة في عام 2014، بعد أكثر من ست سنوات من إطلاق الخدمة، من جهاز "آي باد" في متحف العلوم. يذكر أن الملكة اليزابيث، على عكس السنوات السابقة، ستمضي عيد الميلاد هذا العام في أجواء هادئة مع زوجها الأمير فيليب، بعد أن اتخذ الزوجان قراراً في الاحتفال وحدهما بدلاً من دعوة الأنسباء، وستكون هذه المرة الأولى منذ أكثر من 30 عاماً يمضي فيها الزوجان في قلعة وندسور خلال عيد الميلاد بدلاً من التوجه إلى ساندرينغهام في نورفولك.

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