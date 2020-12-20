عروس تزوجت عرفياً من آخر

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية في مصر، السبت، غموض اختفاء عروس بعد زواجها بـ 14 يوما، حيث تبين زواجها "عرفيا" من شخص آخر من محافظة المنوفية.

وتبين من التحريات، أن الفتاة كانت تربطهما علاقة عاطفية مع شاب آخر، واتفقا على الزواج، ويوم الاختفاء خرجت بحجة شراء بعض مستلزمات المنزل وذهبت إليه لمقر سكنه فى أشمون بمحافظة المنوفية، وعندما أخطر زوجها والدها حرر بلاغا بقسم الشرطة، أكد فيه اختفاءها في ظروف غامضة وفق صحف مصرية.

كان اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من المقدم أحمد حمدى رئيس مباحث قسم ثان بنها، يفيد ببلاغ عصام على أحمد، ومقيم بمنطقة الموالح بدائرة القسم، بتغيب نجلته 18 عاما، متزوجة منذ 14 يوما، ولا توجد أي خلافات بينهما، حيث خرجت لشراء مستلزمات ولم تعد.

وأكد والد العروس، أنه وزوجها حاولا الاتصال بها على هاتفها المحمول، حيث فوجئ الجميع بأنه مغلق منذ خروجها من المنزل.

جرى تشكيل فريق بحث قاده اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، لكشف غموض الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث أن الفتاة تدعى متزوجه منذ 14 يوما، وتقيم في منطقة مساكن الموالح ببنها، ويوم الخميس الماضي بلغت زوجها بخروجها لشراء مستلزمات المنزل ولكن فى الحقيقة أنها تربطها علاقة بشاب يدعى من أشمون محافظة المنوفية، واتفقا سويا على الزواج "عرفيا"، وتزوجت منه وظلت مقيمة معه لمدة أسبوع.

ونجحت قوة أمنية في القبض على المتهمة وزوجها "عرفيا" بتهمة الجمع بين زوجين، جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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