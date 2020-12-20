النقبي والمنصوري يحصدان بطاقة التأهل في «فزاع لليولة»

المصدر: دبي - البيان

شهدت الحلقة الثالثة من منافسات فعاليات النسخة الـ21 لبطولة فزاع لليولة والنسخة الـ16 من برنامج الميدان إثارة وتشويقاً كبيراً، وذلك في النسخة الأكبر والأكثر شمولية التي يقدمها من خلال إضافة مسابقات جديدة لاختبار قدرات ومهارات المشاركين في أكثر من موروث شعبي بما يعزز من أهداف مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في نشر وترسيخ إرث الآباء والأجداد المؤسسين في الأجيال المتعاقبة.

وجاء الترقب كالعادة مع انطلاقة الحلقة التي تم بثها مباشرة على قناة سماء دبي وإذاعة الأولى، عن هوية المتأهلين الجدد إلى الدور الثاني ممن تنافسوا في الحلقة الثانية وشاركوا في منافسات مصاحبة أيضاً على مدار الأسبوع، حيث أعلن المنظمون أن المتأهلين هما: عبدالله حميد النقبي صاحب المركز الأول، ومكتوم بن طراف المنصوري بالمركز الثاني. فيما غادر المنافسات محمد ظافر الأحبابي ونهيان سعيد اليماحي.

وجاء الإعلان عن المتأهلين بعد استعراض منافسات سباق القدرة بالخيل وركض الهجن اللذين أقيما في الأسبوع الماضي، حيث نال محمد الأحبابي وعبدالله النقبي الريادة في سباق القدرة ليحققا 20 نقطة، أما في ركض الهجن فكسب الـ20 نقطة مكتوم بن طراف وعبدالله النقبي.

وانضم النقبي والمنصوري إلى حميد ومكتوم الشامسي المتأهلين من الحلقة الأولى، بانتظار بقية المتأهلين من المجموعتين المتبقيتين.

منافسة قوية

وتنافس في الحلقة الثالثة على مسرح الميدان، الرباعي: سعود إبراهيم أحمد النقبي، محمد عبدالله بن دلموك، راشد ناصر سعيد الكتبي، ومحمد سالم دغاش العامري. وفي مسابقة إلقاء الشعر، حيث يقوم المشاركون بإلقاء 4 أبيات من قصيدة «ما تاب» من شعر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويقوم الشاعر محمد بن حماد الكعبي بتحكيم هذه المسابقة، نال العلامة البالغة 10 نقاط كل من: محمد بن دغاش العامري ومحمد عبدالله بن دلموك.

أما في منافسة الرماية التي تشهد تفاعلاً جماهيرياً في موقع الحدث بالنظر لإقامة الحدث على المسرح الرئيسي، حصد الـ20 نقطة، كل من: محمد بن دغاش العامري ومحمد عبدالله بن دلموك.

أما في منافسات اليولة التي يقوم بتحكيمها راشد الخاصوني، فحصد محمد بن دغاش العامري العلامة 48، ومحمد عبدالله بن دلموك على العلامة 47، فيما نال سعود إبراهيم النقبي العلامة 47، وحقق راشد ناصر الكتبي العلامة 46. وسيتنافس المشاركون في مسابقتي الخيل والهجن خلال الأسبوع الجاري، على أن يتم الكشف عن هوية المتأهلين في الحلقة المقبلة.

مهارات شاملة

عبرت نتالي أواديسيان، مدير إدارة الإذاعات والإعلام والاتصال المؤسسي رئيس اللجنة المنظمة لبطولة فزاع لليولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن تقديرها للمشاركين الذين يجتهدون في اكتساب مختلف المهارات التي حرص المركز على إضافتها إلى نسخة العام الحالي، حيث ساهمت هذه المهارات التراثية الشاملة في رفع المستويات وتقديم منافسات تزيد من درجة تفاعل الجمهور سواء على مدرج الميدان مع فتح الأبواب وفق تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، أو عبر وسائل الإعلام المختلفة التي تقوم بنقل المنافسات بشكل مباشر وعبر حسابات المركز وبطولات فزاع في مواقع التواصل الاجتماعي.

شلة «الواقع»

شارك خالد الشامسي في الحلقة الثالثة، عبر إلقاء شلة تراثية بعنوان «الواقع»، والتي تتحدث عن أحوال الإنسان وكيف يمر بحياته بتقلبات يجب أن يتعامل معها بواقعية، وقال: فخور للغاية بالمشاركة للمرة الأولى في هذا البرنامج المميز.

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