استعراض مبادئ ممارسة الصقارة في مهرجان الشيخ زايد للتراث

المصدر: أبوظبي - البيان

يُشارك نادي صقاري الإمارات في مهرجان الشيخ زايد للتراث، الذي يُقام في منطقة الوثبة بأبوظبي، ويستمر لغاية 20 فبراير 2021، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة.

ويهدف نادي صقاري الإمارات، من خلال وجوده الفاعل على أرض المهرجان، بجناح مميز، إلى تعريف عشرات الآلاف من زوار المهرجان، بأهداف النادي في صون التراث الثقافي، والحفاظ على التقاليد الأصيلة، حيث يُقدّم النادي برامج حيّة حول رعاية الصقور ومبادئ ممارسة الصقارة والصيد المُستدام، فضلاً عن إتاحة الفرصة للأطفال والسياح والجمهور عموماً لالتقاط الصور التذكارية داخل الجناح مع الصقارين، بصحبة الطيور والسلوقي.

منصّات خاصة

ويُتيح جناح النادي، الفرصة للزوار، من خلال منصّات خاصة، ووسائل تثقيفية وتعليمية تفاعلية، التعرّف أكثر إلى إنجازاته في مجال الصيد المُستدام وصون التراث، وفي مُقدّمها معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الذي يُنظمه مُنذ عام 2003، وهو الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا، وكذلك مهرجان الصداقة الدولي للبيزرة، الذي بات النادي ينظمه دورياً كل 3 سنوات، منذ عام 2011، ويُعدّ ملتقىً للصقارين من مختلف القارات.

كما يُعرّف جناح النادي، بمدرسة محمد بن زايد للصقارة وفراسة الصحراء، التي تمّ افتتاحها عام 2016، بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، كأوّل منصّة رائدة مُتخصّصة على مستوى العالم، في تعليم فن الصقارة العربية.

ويستعرض جناح نادي صقاري الإمارات في مهرجان الشيخ زايد، جهود مركز السلوقي العربي بأبوظبي، والذي يهدف للحفاظ على التقاليد العربية العريقة في اقتناء كلاب الصيد، ويُقدّم الرعاية والعديد من الخدمات المُتخصّصة لأعضاء النادي وكلابهم، ويعتبر أول مركز من نوعه في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، مُتخصّص في اقتناء أفضل الأنسال من كلاب الصيد.

وأعرب معالي ماجد علي المنصوري، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، رئيس الاتحاد العالمي للصقارة والمحافظة على الطيور الجارحة (IAF)، بهذه المناسبة، عن أهمية مشاركة النادي في مهرجان الشيخ زايد التراثي، الذي تبوأ مكانة مرموقة خلال فترة قصيرة على خارطة المهرجانات التراثية في دولة الإمارات، ونجح في استقطاب الآلاف من السياح والزوار.

أهداف

يسعى نادي صقاري الإمارات، ومنذ إنشائه في عام 2001 م، إلى نشر الوعي حول أساليب الصيد المستدام، وأخلاقيات رياضة الصيد بالصقور، ويهدف إلى الارتقاء بالصقارة، والمحافظة على هذا التراث الأصيل، باعتباره إرثاً تاريخياً عريقاً، وذلك من خلال برامج التوعية التي يقيمها النادي، بهدف التعرّف إلى المبادئ الأساسية والسليمة في كل ما يتعلق بعالم الصقارة، من تدريب وصيد وتغذية وأمراض ووقاية وعادات أصيلة.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز