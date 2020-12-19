حقيقة وفاة الفنانة فيفي عبده

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت الفنانة المصرية فيفي عبده عبر حسابها الشخصي على "انستغرام"، مقطع فيديو توضح حقيقة الشائعة التي انتشرت بوفاتها.

وقالت فيفي عبده : "يا مساء الفل والياسمين من مصر أم الدنيا، طبعا أنا بوجه لكم الرسالة دي لأن ناس كتير مخضوضة عليّا، وإن أنا موجودة في الرعاية، والحقوها في آخر أنفاسها، اللي يعلم بده ربنا سبحانه وتعالى، أنا في البيت والحمد لله بصحة كويسة وبحمد ربنا، كانت رجلي وجعاني وبتحسن بفضل دعاكم ليّا".

وأضافت: "بشكر كل اللي بيحبوني، أما الناس اللي بتطلع عليّا إشاعة جامدة جدا إني مُت، ده بتاع ربنا وكويس إن الواحد بيسمع الكلام ده وهو عايش في الدنيا".

وتابعت: "اللي يقول الحقوها في الرعاية وآخر نفس فيها وبتاع.. حرام عليكم، حرام عليكم تخضوا الناس عليّا، منك لله وحسبي ونعم الوكيل في أي حد يقول عليّا كده، ويا سلام لما الواحد يسمع الناس بتقول عليه كده وهو عايش في الدنيا، ربنا يديكم الصحة ويديني الصحة، واكتفي بهذا القدر".

وكانت الفنانة فيفي عبده تفاصيل حالتها الصحية بعد تداول أخبار عن تدهور حالتها، مؤكدة إنها تتلقى العلاج منذ ستة أشهر، ولكنها كانت تخفي حقيقة مرضها على الجمهور حتى لا تثير القلق.

وظهرت فيفي عبده قبل أيام في فيديو أثناء خضوعها لجلسة علاج طبيعي في المنزل، وقالت: "عايزة أقولكم إنكم وحشني جدا، أنا حبيت أوريكم إني كويسة وفي البيت وبعمل علاج طبيعي أهو، وعايزة أرقص لإني بحب الرقص أوي، عايزين نولعها بقى بصراحة لأن كده حرام.. أنا بحب الرقص جدا يا جماعة، والله العظيم أنا قاعدة كده في البيت غصب عن عيني، أنا من ساعة الشمالي وأنا مش عارفة إيه اللي جرالي، أنا بحبكم جدا وقريب جدا هكون معاكم، كل سنة وأنتوا طيبين وميري كريسماس وهابي ‏نيو يير واسكيوزمي".

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