ما قصّة الأعمدة المعدنية التي تظهر في العالم؟.. اكتشاف آخر في بوليفيا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت حكومة بلدية سامايباتا التابعة لإدارة سانتا كروز في بوليفيا، العثور على "هيكل معدني متراص" غامض مماثل لتلك الموجودة في عدد من بلدان العالم.

وأكدت السلطات المحلية على "تويتر"، أنه "في جنوب ساميباتا، تم اكتشاف هيكل معدني بأربعة جوانب وارتفاع حوالي 3 أمتار، والذي أطلق عليه في العديد من وسائل الإعلام اسم (متراصة)".

وأضافت: "توجد نقوش على كل جانب بلغات مختلفة، ويتم دراستها لتحديد الرسالة التي تحتوي عليها ومن قام بصنعها"، وفق "روسيا اليوم"

يذكر أنه سبق وتم العثور على العديد من الهياكل المعدنية اللامعة المشابهة في ألمانيا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية ورومانيا وبريطانيا، وتم اكتشاف حجر في إسبانيا، ولكنه كان عبارة عن نيزك سقط فعليا من السماء.

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