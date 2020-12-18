سامية الجزائري تعود بـ "الكندوش"

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد غياب دام سنوات، تعود سامية الجزائري للتمثيل من خلال مسلسل جديد يحمل عنوان "الكندوش"، ويشاركها البطولة فيه كل من سلاف فواخرجي وشكران مرتجى وأيمن رضا وكندا حنا.

وأحدث ظهور لسامية الجزائري كان من خلال صور نشرها أيمن رضا وشكران مرتجى من كواليس تصوير مسلسل "الكندوش".

كما شاركت سلاف فواخرجي أيضا جمهورها على شبكات التواصل الاجتماعي صورة جمعتها بسامية الجزائري، وأرفقتها بتعليق مؤثر إذ كتبت للفنانة القديرة: "نورتي التصوير وبتخلقي فرح وضحك وين ما كنتِ، وروحك الجميلة بعدها متل ما هي وأحلى كمان.. الله يحميكِ ويخليلنا ياكِ".

وصورة أخرى نشرتها سلاف فواخرجي كذلك برفقة أبطال مسلسل "الكندوش" وأرفقتها بتعليق طريف إذ كتبت: "أيمن رضا قرر ياخد دور الـBackground لأنو الست سامية ما حبت الحيط اللي ورانا".

مسلسل "الكندوش" مأخوذ من واقع البيئة الشامية، وتدور أحداثه في دمشق خلال حقبة الثلاثينات، وهو من بطولة سلاف فواخرجي وأيمن زيدان وصباح_الجزائري وسامية الجزائري وأيمن ضا وشكران مرتجي وكندا حنا، ومن تأليف الفنان القدير حسام تحسين بك.



يذكر أن الفنانة السورية القديرة سامية الجزائري خلال مسيرتها الفنية قدمت العديد من الأعمال التي ستبقى راسخة في ذاكرة الأجيال، ومنها: "يوميات جميل وهناء" و"عائلة 5 نجوم" و"عائلة 6 نجوم" و"مرايا" و"أيام شامية" و"ليالي الصالحية" وغيرها.

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