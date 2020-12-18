«نقطة لقاء» ينطلق من بيت الشامسي التاريخي

المصدر: الشارقة – وفاء السويدي

انطلق معرض الكتب الفنية «نقطة لقاء» بنسخته الثالثة أول من أمس من بيت الشامسي التاريخي بساحة الفنون بالشارقة، وذلك بتنظيم من مؤسسة الشارقة للفنون ويضم المعرض مطبوعات لفنانين وكتاب وناشرين من جميع أنحاء المنطقة، إضافة إلى مؤلفات تاريخية وأكاديمية ومنشورات فنية متخصصة، كما أعلنت المؤسسة عن الفائزين بمنحة نقطة لقاء للنشر والتي تبلغ 30 ألف دولار، والتي تسعى من خلالها إلى دعم البحث العلمي ونشر المحتوى الذي يوسّع آفاق فهم تاريخ الفن في المنطقة وعلاقته بالعالم أجمع.‏

«البيان» التقت نوره المعلا مدير التعليم والأبحاث في مؤسسة الشارقة للفنون للحديث عن المعرض، والذي بالرغم من الظروف التي يمر بها العالم إلا أن هناك مشاركات عديدة وحضوراً وتقول: قمنا بعمل تسجيل للزائرين للمحافظة على تقليص الأعداد في اليوم الواحد، حيث يزور المكان طلاب الفنون والمتخصصون في الفنون والباحثون عن الكتب المتخصصة، وهناك توقيع لكتاب «كورنيش» الذي يضم عدداً من الشباب الفنانين الذين يشتركون في رسم «الكوميك» والكتاب من إصدار المؤسسة لرعاية الشباب وتطويرهم في المجال الفني، كما يوجد هناك عدة إصدارات للمؤسسة مثل كتاب «حسن شريف: فنان العمل الواحد» و كتاب «الفن في زمن القلق» و كتاب «عبدالحي مسلّم زراره»، إضافة إلى الورش الفنية للشباب والأطفال ليكون المعرض برنامجاً مجتمعياً تستفيد منه العائلة.

ورش فنية

وأكد الفنان ناصر نصرالله أهمية الورش الفنية التي تنتج إصدارات مميزة مثل كتاب «كورنيش» الذي تم التوقيع عليه من قبل الفنانين المشاركين بالكتاب أثناء المعرض وقال: الكتاب هو عبارة عن قصص مصورة شارك في نسخته الثانية 23 فناناً، ويحتوي على قصص مصورة بأساليب ومواضيع مختلفة وكان لدى الفنانين حرية اختيار القصص، وعن سبب تسميته «كورنيش» هو لإقامة الورشة الفنية في أحد الغرف لبيت الشامسي التاريخي والمطل على الكورنيش، وقد ضمت النسخة الأولى 15 فناناً وزاد عدد المشاركين في النسخة الثانية.

وكان ناصر نصرالله هو المسؤول عن غلاف وتحرير الكتاب واختيار الفنانين والتواصل معهم.

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