الجمهور يحتفي بفيلم «خورفكان»

المصدر: (الشارقة - البيان)

يواصل الفيلم السينمائي التاريخي «خورفكان»، الذي أنتجته هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، حصد النجاحات حيث حقق في يوم عرضه الثاني حضوراً كبيراً وصل إلى نحو 2500 شخص، الذين توافدوا إلى مدرج خورفكان ملتزمين بكافة معايير السلامة، لمشاهدة الملحمة التاريخية السينمائية التي تروي تاريخ تصدي المدينة للغزو البرتغالي في القرن الـ16 الميلادي.

لحظات قليلة بعد أن توزع الجمهور على مقاعدهم حتى انطلق العرض، وبدأت العيون تتابع مجريات الأحداث، والصمت يملأ المكان. وفي مشهد فني استثنائي قلّ مثيله، تابع 2500 مشاهد أحداث الفيلم كما لو أنها تدور أمامهم للتوّ، حيث كانوا يعيشون الماضي من المكان ذاته الذي وقعت فيه الأحداث قبل قرون، فمن مقاعدهم كانوا يطلون على بحر خورفكان، حيث قاد الجنرال البحري «أفونسو دي البوكيرك» أسطوله الحربي لغزو خورفكان في العام 1507.

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