عمرو دياب يطلق تحدي "محسود" والنجوم يتفاعلون معه

المصدر: دبي ـ غسان خروب

رغم أنه لم ير النور بعد، إلا أن ألبوم الفنان المصري عمرو دياب الحامل لعنوان "يا أنا .. يا لأ"، نجح في رسم الخطوط الأولى لنجاحه، حيث عمد "الهضبة" إلى اتباع طريقة جديدة في الترويج لألبومه الجديد المتوقع صدوره قريباً، والتي تمثلت في إطلاقه "تحدياً جديداً لتقديم أغنية "محسود"، التي كتب كلماتها المستشار تركي آل الشيخ، ولحنها خالد عز، ليلقى التحدي الجديد تفاعلاً واسعاً من جمهور "الهضبة"، وكذلك من عدد من نجوم الغناء الذين دخلوا على خط التحدي.

دياب وعبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، طلب من جمهوره غناء مقطع من أغنيته الجديدة "محسود"، التي طرح أخيراً، الكليب الترويجي لها، حيث كتب: "غنيها .. اريد الاستماع إلى أصواتكم الحلوة .. محسود"، وما كاد "الهضبة" يطلق التحدي، حتى شهد تفاعلاً واسعاً من قبل رواد التواصل الاجتماعي، إلا أن المفاجأة كانت في مشاركة عدد من نجوم الغناء في التحدي، وعلى رأسهم أحمد جمال، وخالد عز، وكذلك الشاعر الغنائي تامر حسين، ووليد سعد وأيضاً رامي صبري الذي اعتبرت مشاركته في التحدي بمثابة "رد غير مباشر" على شائعة "خلافه مع عمرو دياب"، فيما علق عليه دياب

وعبر تويتر، بالقول: "ايه الحلاوة" .. مضيفاً: "المنافسة أصبحت شديدة .. احسنت يا رامي صبري". ذات التعليق ناله ايضاً الشاعر الغنائي تامر حسني، والذي بادر إلى توجيه التحدي إلى الفنان تامر حسني وتامر عاشور وغيرهم.

تحدي عمرو دياب يأتي بعد فترة وجيزة من وضعه للشاعر بهاء الدين محمد، في موقف محرج، بعد تداول رواد "التواصل الاجتماعي" لأسماء اغنيات الألبوم الجديد، ما أجبر "الهضبة"، للخروج عن صمته، لينفي عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، ما يتردد من معلومات حول الألبوم، واضعاً بذلك بهاء الدين محمد، في "موقف محرج"، بعد قيام الأخير بنشر صورة تشويقية لأغنيته الجديدة مع عمرو دياب، قائلاً إن عنوانها يبدأ بحرفي (ب ــ ر)، تاركاً المجال للجمهور لتخمين اسم الأغنية بأنه "بيخسر"، قبل أن يسارع دياب إلى نفي الأمر تماماً، حيث كتب عبر الفيسبوك: "لا صحة لما يتم تناوله من أنباء حول مشاركة أغاني بعينها أو شعراء أو موزعين في الألبوم القادم للفنان عمرو دياب، وسوف يتم نشر تفاصيل الألبوم قريباً".

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