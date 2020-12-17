حلا الترك تخرج عن صمتها وتفجر مفاجأة حول قضيتها مع والدتها

المصدر: دبي ـ غسان خروب

لا تزال نيران الخلافات بين الفنانة حلا الترك ووالدتها منى السابر مشتعلة، وسط اتساع دائرة التفاعل مع القضية التي لا تزال داخل أروقة المحاكم البحرينية، ويبدو أن الفنانة حلا الترك لم تكتف بالبيان الرسمي الذي أصدره محاميها محمد الذوادي، أول من أمس، لتبادر بنفسها إلى كسر حالة الصمت التي التزمت بها طوال الفترة الماضية، والخروج على الملأ وتفاجئ الجميع بتعليق نشرته، قبل ساعات، على حسابها في "انستغرام"، عبرت فيه عن عدم قدرتها على تحمل المزيد من التجريح، مؤكدة فيه إنها "تعرضت للظلم"، وإنها لم "تقاض والدتها".

"البيان الذي نشرته حلا على "انستغرام" اعتبر أول رد رسمي على لسانها، حيث قالت فيه: "أود إيصال رسالة إلى جمهوري، بعد صمت طويل وفترة سمعت فيها الكثير من الكلام والتجريح، غالبية الناس وبعض الفنانين شتموني، وكل يوم أسمع وأرى حديثاً وأنام مكسورة الخاطر".

وأضافت: "كل ذنبي أنني أعيش ظروفاً استثنائية، يمكن لأي شخص أن يعيشها، ولكن وجودي في الوسط الفني لا يعني أنه يجب علي تحمل كل هذه الإساءة". ودعت حلا في بيانها الجميع إلى عدم التسرع في الحكم عليها.

وقالت: "اعتبروني ابنتكم أو اختكم أو أي شخص عزيز عليكم، هل ترضون أن تحكموا عليه من دون أن تعرفوا ما الذي حدث؟، هل سأل أحدكم نفسه .. هذه البنت ذات الـ 18 عاماً التي عانت من التشتت الأسري، يمكن أن تتحمل كل هذا؟"

حلا أكدت في بيانها إنها لم ترفع قضية على والدتها. وقالت: "كل ما أود ايصاله اليكم .. أنني لم أرفع قضيةعلى أمي، وفي كل لقاء أطل فيه أقول أنني أحبها مهما عملت، ولكن هل سألت أمي نفسها، ماذا سيحدث لي بعد مقاطع الفيديو التي انتشرت؟" وأشارت حلا إلى أن الموضوع أصبح لدى القضاء البحريني، وقالت: "الموضوع أكبر من حلا، وسيأتي اليوم الذي تظهر فيه الحقيقه، ولكن الان لا استطيع الكلام للأسف".

وأضافت: "أتمنى أن تكونوا أكثر رحمة .. في النهاية أنا بنت بسيطة في مشاعري، وحبي للناس .. ولا استحق كل هذا التجريح"، واختتمت بيانها بالقول: "ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء".

من جهة أخرى، دخلت الفنانة دنيا بطمه، زوجة والد حلا الترك، على خط الأزمة، وذلك بعد ظهورها في مقطع مصور وهي تردد كلمات أغنية "يوم ليك ويوم عليك" للفنانة الراحلة ذكرى، الأمر الذي أثار موجة من التعليقات التي سرعان ما تحولت إلى هجوم لاذع ضد الفنانة دنيا، حيث اعتبر الكثير من متابعي حساباتها أنها "توجه كلمات الأغنية بطريقة غير مباشرة إلى منى السابر"، بعد أن رفعت حلا دعوى قضائية على والدتها.

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