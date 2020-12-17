شاهد.. شوارع العاصمة الأوكرانية تتجمّد

المصدر: البيان الإلكتروني

حوَل انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر وهطول الأمطار في الأيام الأخيرة شوارع العاصمة الأوكرانية كييف إلى حلبة للتزلج على الجليد.

وأظهر مقطع فيديو مصور تم التقاطه مؤخرا، السيارات وهي تنزلق على الطرق الجليدية والمارة وهم يقعون على الأرض.

وتحولت الأرض إلى جليد بعد الأمطار الغزيرة التي تساقطت هذا الأسبوع.

وتسبب سوء الطقس بانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 170 بلدة في ثلاث مناطق، وفقًا ، لـ "يورونيوز"نقلاً عن خدمات الطوارئ الأوكرانية.

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