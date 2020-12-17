ثلاجة من الثلج!

المصدر: البيان الإلكتروني

اجتذب مقطع فيديو نشره رجل من مراعي منغوليا الداخلية على وسائل التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين، ملايين من مستخدمي الإنترنت لمشاهدته.

وقد أظهر الفيديو الرجل وهو يصنع "ثلاجة" خاصة به بمكعبات الثلج، حيث قام أولاً بسقي الثلج المجمد، ثم لصقه بالماء، وصقله بمكواة كهربائية، ليكون في الأخير "ثلاجة"، وضع فيها لحم البقر والضأن، وفق صحيفة "الشعب" الصينية.

وشهدت "الثلاجة" محلية الصنع ردود فعل متباينة من مستخدمي الإنترنت، حيث قال البعض إن هذه هي "الثلاجة" الحقيقية! ويرى البعض أنها "ثلاجة" فائقة موفرة للطاقة، وصديقة للبيئة أيضا.

ومن جانبه، قال تشانغ تشيلي صاحب "الثلاجة"، إنه لم يكن متوقعا أن يصبح مشهورًا، مشيراً إلى أنه عندما كان صغيرا، كان يرى أن الرعاة المحيطين يدفنون طعامهم في الثلج خلال الشتاء لتخزينه. مضيفا: "منذ بضعة أيام، قمت بعمل مقطع فيديو وأنا أبحث عن لحم الضأن الذي دفنته في الثلج. وترك أحد المعجبين تعليقًا، "هل من السهل أن تفقد موقع اللحم عندما أضعه في الثلج؟" ثم راودتني فكرة صناعة ثلاجة وأضع فيها بضائع الاحتفال برأس السنة الجديدة".

قال تشانغ تشيلي إنه عادةً ما يحب تصوير مقاطع فيديو قصيرة، ومعظمها لإظهار حياة وأطعمة البراري، وثقافة منغوليا الداخلية لمستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء البلاد.

كما يأمل أن يحب المزيد من الناس منغوليا الداخلية، من خلال حبهم لفيديوهاته.

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