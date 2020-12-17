مقهى الفجيرة الثقافي يحتفي باليوم العالمي للشاي ويكرّم الجمل ومكي

المصدر: (الفجيرة - البيان)

نظم مقهى الفجيرة الثقافي التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، أول من أمس، في أوبرا كافيه بالفجيرة، أمسية حوارية بعنوان «الشاي في طقوس المبدعين»، وذلك احتفاءً باليوم العالمي للشاي الذي يصادف 15 ديسمبر من كل عام، بحضور خالد الظنحاني رئيس الجمعية، وعدد من المثقفين والأكاديميين والإعلاميين.

واستهلت الأمسية التي أدارتها الإعلامية غاية المزروعي، بكلمة رئيس الجمعية خالد الظنحاني، أكد خلالها أن الاحتفاء باليوم العالمي للشاي، هو استذكار لمدلولات الشاي ومكانته التي نشأت منذ قديم الزمان. بدورها، لفتت الكاتبة والناقدة السينمائية الدكتورة أمل الجمل إلى «إن الشاي يجمع المثقفين في المقاهي يتبادلون الأحاديث والمعارف والحكايات».

من جهتها، أوضحت الفنانة التشكيلية الدكتورة نجاة مكي أن الشاي يمثل بالنسبة للفنان التشكيلي أهمية بالغة وجزءاً مكملاً للعمل. وتخلل الأمسية مقتطفات شعرية في حب الشاي ومكانته لدى الشعراء، قدمها الشاعر محمد خميس السويدي.

وفي ختام الأمسية، كرم خالد الظنحاني رئيس الجمعية، كلاً من الناقدة السينمائية الدكتورة أمل الجمل، والفنانة التشكيلية الدكتورة نجاة مكي، بمنحهما «درع التميز الثقافي».

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