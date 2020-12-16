بابا نويل يحتضن ممرضة.. كعكة بطول 6 أقدام

المصدر: وكالات

في لمسة وفاء وتقدير إلى موظفي هيئة الرعاية الصحية في بريطانيا وجهودهم في مواجهة فيروس كورونا، خبزت امرأة كعكة بطول 6 أقدام لممرضة تعانق "بابا نويل"، مع اقتراب عيد الميلاد واحتفالات الكريسماس.

وكانت روزي دومر، البالغة من العمر 53 عامًا، قد أمضت أسبوعين في تحضير الكعكة العملاقة بشق الأنفس التي قدمت ما يصل إلى 1200 قطعة، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وطُلب من الأم لأربعة أطفال، من مانشستر، إعداد كعكة لقناة 5، والتي من المقرر بثها خلال هذا الشهر، وأرادت روزي تقديم تحية مناسبة لموظفي هيئة الرعاية الصحية البريطانية، بحسب صحيفة "اليوم السابع".

وقالت إنها أكملت الكعكة في وقت قياسي، بعد أن أمضت ما يصل إلى 16 ساعة يوميًا على مدار الأسبوعين في صياغة العلاج الصالح للأكل قبل تسليمه إلى مستشفى رويال بولتون.

وفي سياق آخر مع دخول أعياد الميلاد وإفساد جائحة كورونا فرحة الأسر والأطفال بالاحتفال بالكريسماس حول العالم، لجأت سيدة برازيلية تدعى فاتيما سانسون، تبلغ من العمر 61 عاما، وتعيش في ولاية ميناس جيرايس، إلى حيلة طريفة لمعانقة الأطفال في عيد الميلاد، وارتدت ملابس بابا نويل ووضعت حاجزا بلاستيكيا في أحد طرقات بمقر منظمة غير حكومة تقع في حي فقير بولايتها لإدخال البهجة على الأطفال والأسر المحتاجة.

وصنعت فاتيما سانسون الستار البلاستيكى بنفسها، وعرضت وكالة فرانس برس، فيديو للسيدة البرازيل وهي تعانق الأطفال من خلف الستار وتوزع هدايا عيد الميلاد، حيث قررت أن لا تدخل هذه المبادرة الفرحة إلى قلوب الاطفال فقط، لكن إلى أولياء الامور وظهرت وهى توزع الألعاب والوجبات الغذائية على المحتاجين في مقر منظمة غير حكومة تقع في حي فقير بولايتها.

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