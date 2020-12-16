جماجم وهياكل بشرية تثير فزع سكان قرية مصرية

المصدر: البيان الإلكتروني

حالة من الفزع أصابت أهالي قرية في محافظة بني سويف في صعيد مصر حيث فوجئ سكان قرية الشراهنة بشرق النيل أثناء قيام بعثة أثرية بالقيام بالتنقيب عن حفريات بوجود جماجم ملفوفة داخل «خيش»، وبها هياكل عظمية.

ونقلت صحيفة المصري اليوم عن مصدر أثري، قوله إن المنطقة تابعة للآثار وبها أعمال حفر في قرية الشراهنة شرق النيل بمركز الفشن وإنها منطقة لم يعلن عما بها من اكتشافات أثرية تعود للعصر الروماني.

كان عدد من قيادات مركز الواسطى انتقلوا إلى موقع الحفر بعد انزعاج وفزع الأهالي بالقرية، وقاموا بطمأنتهم أن المنطقة أثرية وبها بعثة للتنقيب عن الحفريات وأنها سيتم إنشاء محور للفشن بعيدة عن منطقة الحفريات، فيما أمر محافظ بني سويف بعقد اجتماع عاجل ضم قيادات الآثار ومركز ومدينة الفشن والتخطيط العمراني برئاسة السكرتير العام المساعد.

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