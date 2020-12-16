نجوم الإمارات ينشدون فرحاً بتخرج زايد بن محمد بن زايد

المصدر: دبي ـ غسان خروب

«فرحة وطن»، هكذا يمكن وصف ما أشاعته في ربوع الوطن، لحظة تخرج نجل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، سمو الشيخ ‎زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، في أكاديمية ساندهيرست الملكية العسكرية، التي شهدها صاحب السمو ولي عهد أبوظبي، مطلع الأسبوع الجاري، هذه المناسبة، التي احتفى بها نجوم الغناء الإماراتي على طريقتهم الخاصة، حيث أنشدوا فيها فرحاً، بعد أن التقت أصواتهم مع مشاعر الشعراء، الذين تدفق مدادهم شعراً وأدباً جميلاً، احتفاء بالمناسبة.

«قول وفعل» و«كسب الرهن»، أغنيتان أطلتا عبر موقع يوتيوب، الأولى شدا بها الفنان حسين الجسمي، فيما الثانية صدح بها الفنان حمد العامري، وكلاهما تغنت بأخلاق سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، وفاضت كلماتها بالتهنئة له، بمناسبة تخرجه في الأكاديمية. «البطولة ما لها غير البطل.. بالوراثة فيك من كل الجهات (قول وفعل)»، بهذه الجملة، غرد الفنان حسين الجسمي عبر «تويتر»، كاشفاً عن أغنيته «قول وفعل»، والتي نشر مقطعاً منها عبر حسابه على «إنستغرام»، مبيناً أن الأغنية «إهداء إلى سمو الشيخ ‎زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة تخرجه في أكاديمية ساندهيرست الملكية العسكرية». الجسمي أشار في تغريدته، إلى أن الأغنية الجديدة، من كلمات الشاعر فهد محمد بن كردوس، ومن ألحان مبارك بالعود، في حين تولى جمعة السهلي صياغة الرؤية الإخراجية لكليب الأغنية، الذي حصد أكثر من 63 ألف مشاهدة، في غضون 10 ساعات فقط من نشره على يوتيوب، حيث تضمنت مشاهده، بعضاً من مراسم التخرج، التي حضرها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

على الطرف الآخر، أطل حمد العامري بأغنيته «كسب الرهن»، التي كشف عنها الفنان والملحن فايز السعيد، عبر حسابه على «إنستغرام»، حيث أشار إلى أن الأغنية الجديدة، من كلمات شاعر الوطن جمعة الغويص، بينما تولى السعيد صياغة جملها اللحنية، وتولى زيد عادل، مهمة توزيع الأغنية، التي قدم المخرج جمعة السهلي لها الرؤية الإخراجية. في هذه الأغنية، بدا الفرح واضحاً، حيث أكد الغويص في أبياتها، أن تخرج سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، أشاع الفرح في قلب والديه وربوع الوطن، قائلاً إن «لنا الفخر في أبيه وإخوانه وفيه».

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