فنان مصري يثير جدلا بسبب تحريف بيت شعر

المصدر: وكالات

أثار الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة، حالة من الجدل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بسبب تصريح أدلى به أثناء تكريمه في مهرجان التجربة الأولى بنقابة المهن التمثيلية.

واستبدل أبو زهرة، بيت شعر شهير لأمير الشعراء أحمد شوقي يقول فيه: " قم للمعلم وفه التبجيلا .. كاد المعلم أن يكون رسولا"، بعبارة:" قف للفنان موقف التبجيلا.. كاد الممثل أن يكون رسولا"، معتبرا أن مهنة التمثيل من أكرم وأعظم وأشرف المهن، وفقاً لـ "روسيا اليوم".

ورد الفنان الكبير على هذا الجدل في تصريح لموقع "مصراوي"، قائلا: "ده تهريج.. اللي بيهاجم جاهل مقراش الكلام.. ليه حرام إني أحرف بيت الشعر! نص قرآني ولا حديث من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إيه يعني غيّرت في نص شعري؟".

أضاف أبوزهرة: "أحمد شوقي طول عمره بيقولنا البيت الشعري، وكلنا نحترمه جدا عن التعليم والعلماء، لما بقى عن ممثل بقى حرام؟! مش فاهم يعني".

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