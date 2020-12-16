تعرف إلى أغرب "شُحنة" حملها سائقو الأجرة في السودان لراكب

المصدر: البيان الإلكتروني

أجاب سائقو الأجرة عبر التطبيقات الذكية، في السودان، إجابات طريفة لسؤال عن أغرب (شُحنة) حملتها صحبة راكب خلال عملك.

وجاءت الإجابات على صفحة خاصة بهم على فيسبوك كالآتي: 3 كجم ذهب خام، مشوار إلى مصفاة الذهب.

وصلني طلب من طلمبة النحلة عبيد ختم إلى أم درمان الفتيحاب، شخص أرسل معي مفاتيح البيت إلى شقيقه وكلفهم المشوار أكثر من 1000 جنيه.

وعلق آخر وصلني طلب من أجنبي كان مشترطا في الطلب “برودة تكييف السيارة” عندما وصلته قال لي أنا منتظر شخص هنا ومرهق عايز أنوم شغل التكييف واترك السيارة واقفه وكانت الأجرة 2500 جنيه.

وكانت من أغرب المواقف لأحدهم “قفص ثعابين”، وأجاب أحدهم “عدد من الأرانب الصغيرة” فيما علق آخر كان مشوار لتوصيل قطة من شارع الستين إلى كافوري، وفق ما نقلت صحيفة "سوداني".

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