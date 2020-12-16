ماذا قال النجوم والمشاهير عن الخلاف بين حلا الترك ووالدتها منى السابر؟

المصدر: البيان الإلكتروني

أثار الخلاف القائم بين منى السابر و ابنتها الفنانة البحرينية حلا الترك، ضجة في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب كشف والدة الفنانة الشابة حلا الترك تفاصيل أزمتها مع الأخيرة، و التي وصلت إلى قاعة المحكمة وأفضت بصدور حكم قضائي بحقها، الأمر الذي استفز عدداً كبيراً من الرواد والمشاهير، الذين أعربوا عن دعمهم لمنى السابر، من خلال إطلاق وسم يحمل اسمها، تحت عنوان #كلنا_منى_السابر، وذلك رفضاً منهم، لما قامت به حلا الترك من رفع قضية خيانة للأمانة ضد والدتها

قبل أن يخرج عدد من النجوم والمشاهير، عبر حساباتهم المختلفة على منصات الإنترنت، للحديث عن الأزمة الصادمة بين الابنة ووالدتها، والذين أجمعوا على أن الأم لا تعوض، ولا تعامل بمثل هذه المعاملة حتى وإن أخطأت، بحسب مجلة "الجميلة

و غرد الإعلامي الشهير حمد قلم عبر حسابه، متوجهاً إلى الفنانة البحرينية بالقول: "إلى حلا الترك... من غير تحية... أمك جنتك ونارك... فلوس الدنيا فداها الواحد يخاف بالغلط يزعلهم..."، و أضاف: "وأنت رافعة قضية وحكموا عليها بالسجن؟... شلون تنامين بالليل؟... الله يهديك".

بينما أطلت الفنانة السعودية وعد في مقطع فيديو عبر سناب شات، أعربت فيه عن حزنها الشديد لما آلت إليه الأمور بينهما، قائلة: "حلا هذه أمك..الأم أم حتى ولو أخطأت لا تقولي جدتي والدي. والدتي. لا أقول هذا لأنني أم بل لأنك ستصبحين يوماً ما والدة، وستعرفين قيمة الأم ومعنى الأمومة.

أما الفنانة اليمنية أروى، فخالفت الآراء السابقة، ودافعت عن حلال معتبرة إياها طفلة، ومازالت صغيرة على اتخاذ قرار مقاضاة والدتها وإن عليها أوصياء، في إشارة منها إلى أن الدعوى القضائية المرفوعة ضد والدتها، لربما لا تكون برغبتها.

وكانت الفنانة السعودية سارة الغامدي، أول المعلقين على أزمة حلا الترك ووالدتها منى السابر، إذ غردت قبل يومين، متوجهة إلى إدارة هيئة الترفيه، بطلب حول إيقاف النشاط الفني لـ حلا الترك ضمن أراضي المملكة العربية السعودية، إذ غردت بالقول: "حلا الترك الطفلة التي كانت قبل سنوات... تغني للأطفال وتراها الأسر الخليجية والسعودية... مثل أعلى لأبنائهم... تصل إلى عمر 19 عاماً... و تعق والدتها...".

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