مدينة دبي للاستديوهات 15 عاماً من النجاحات السينمائية والتلفزيونية

المصدر: دبي - البيان

تحتفل مدينة دبي للاستديوهات بالذكرى الخامسة عشرة على تأسيسها ونموها خلال تلك السنين لتتحول إلى مجمع أعمال متكامل يحتضن قطاع الأفلام والتلفزيون وصناعة المحتوى وجزءاً هاماً من المنظومة الإعلامية المتنوعة التي تتميز بها إمارة دبي.

تأسست مدينة دبي للاستديوهات في عام 2005، تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتضم المدينة بنية تحتية متطورة، وأكبر الاستديوهات العازلة للصوت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى استديوهات متنوعة منتشرة في 18 مبنى و7 ورش عمل لأغراض صناعة المحتوى.

وتحتضن مدينة دبي للاستديوهات حالياً إلى جانب كل من مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنتاج 3000 مؤسسة إعلامية، و34 ألف إعلامي يعملون في مؤسسات مثل «ستارز بلاي»، و«إم بي سي»، ومؤسسة دبي للإعلام، وشبكة قنوات «ديسكفري» في وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وشهدت مدينة دبي للاستديوهات إنتاج أكثر من 4000 عمل سينمائي وتلفزيوني تم تصويرها في المجمع بين عامي 2017 و2020 بميزانية إجمالية تجاوزت 400 مليون درهم إماراتي.

وحققت حتى الآن العديد من النجاحات عبر استقطاب مجموعة من الإنتاجات العالمية مثل «ستار تريك بيوند»، و«المهمة المستحيلة» للممثل العالمي توم كروز، وفيلمي «فانجارد» و«كونغ فو يوغا» للممثل جاكي شان، إضافة إلى البرامج التلفزيونية الرائجة مثل «ماستر شيف أرابيا» و«ذا كيوب».

وكان فيلم «321 أكشن» العربي أحدث إنتاج لقي دعماً من مدينة دبي للاستديوهات، حيث يضم طاقم العمل الممثلة ميساء مغربي وماجد فواز. وتم تصوير الفيلم في استديوهات المجمع العازلة للصوت وفي in5 ومناطق أخرى من الإمارة.

رؤية

وبهذه المناسبة قال ماجد السويدي، مدير عام مدينة دبي للاستديوهات: «تأسس مجمع أعمالنا بهدف المساهمة في تعزيز رؤية دبي الرامية لأن تصبح مركزاً عالمياً للإنتاج والبث التلفزيوني وصناعة المحتوى والترفيه، ونحن فخورون بما حققناه خلال الخمسة عشر عاماً الأخيرة، ونتطلع إلى مواصلة دورنا في دعم القطاعات الإعلامية والإبداعية ورعاية المواهب المحلية والعالمية عبر تزويدها بأفضل مستويات البنية التحتية وأدوات الإنتاج السينمائي.

وفي إطار سعينا المستمر لدعم اقتصاد المعرفة والابتكار في الإمارات، سوف نواصل العمل على إرساء معايير عالمية جديدة في سهولة مزاولة الأعمال والتنافسية. وفي ظل نضج مجمع أعمالنا الحيوي، نؤمن بأنه سيسهم في ظهور المزيد من قصص النجاح المحلية وبأنه سيصبح موقعاً استراتيجياً للعديد من الأعمال السينمائية من إنتاج هوليوود وبوليوود وغيرها».

حوارات

وبهدف تسليط الضوء على الفنانين وصناع المحتوى المحليين، أطلقت مدينة دبي للاستديوهات خلال فترة الجائحة سلسلة حوارات Reel Talks الأسبوعية الافتراضية التي تستضيف أهم خبراء القطاع في المنطقة بالتعاون مع in5 للإعلام وON.DXB، وبالشراكة مع المجلس الوطني للإعلام.

وقد شارك في الجلسات كل من المخرجة الإماراتية أمل العقروبي، ومخرج مسلسلات الصور المتحركة الإماراتي محمد سعيد حارب، لمشاركة خبراتهم حول أهم الدروس والنصائح للنجاح في قطاع الإعلام.

وعلاوة على كونها وجهة لصناعة الأعمال السينمائية والتلفزيونية، نظمت مدينة دبي للاستديوهات فعاليات كبيرة ومهمة مثل «صنّاع الأمل العرب»، ومهرجان ON.DXB ومعرض الكتاب «بيج باد وولف»، وكمركز تدريب للعرض المسرحي المائي «لا بيرل».

وتوفر مدينة دبي للاستديوهات عدة خيارات للترفيه، مثل فندق «استديو ون» الذي صممته شركة تصميم داخلي حائزة عديد الجوائز، حيث يضم الفندق مجموعة مطاعم ومساحات ترفيه وأصبح وجهة رائجة لأفراد المجتمع والزوار.

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