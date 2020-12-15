«إيمج نيشن» تشارك في تطوير وإنتاج أول فيلم رسوم متحركة يُنتج بالكامل في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت إيمج نيشن أبوظبي، إحدى الشركات الرائدة الحائزة عدة جوائز في قطاع صناعة المحتوى الإعلامي والترفيهي، عن دورها كشريك رئيسي في إنتاج فيلم الرسوم المتحركة «Catsaway» للمخرج الإماراتي فاضل سعيد المهيري، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى دعم الكوادر المحلية وتطوير قطاع الرسوم المتحركة في دولة الإمارات.

يُعد فيلم الرسوم المتحركة باكورة أعمال «إيمج نيشن» بهذا الأسلوب، وأول فيلم رسوم متحركة بالكامل يُنتج في أبوظبي، والذي تشارك في إنتاجه إلى جانب شركة «تنت بيكتشرز» الإماراتية، ما يمثل فرصة لتعزيز مهارات مجتمع أبوظبي من الموهوبين في مجال الترفيه ضمن هذا التخصص، حيث تبرز من خلاله مواهب مجموعة من فناني الأداء الصوتي الإماراتيين والشرق أوسطيين الذين يمثلون التنوع الذي يحظى به مجتمع العاصمة الإماراتية.

وانطلاقاً من ذلك، فقد اختارت تنت بيكتشرز عدداً من متدربين بدوام كامل لاكتساب المهارات اللازمة لإنتاج أفلام الرسوم. وكانت عملية الإنتاج للفيلم قد انطلقت في وقت سابق من هذا العام، حيث يتم الآن تجميع الصور المرسومة يدوياً وتسجيل الصوت باستديوهات الإنتاج في twofour54، منطقة صانعي الإعلام بأبوظبي.

تدور أحداث فيلم Catsaway حول مجموعة من القطط التي تعيش بمدينة أبوظبي في أواخر القرن الماضي، وتحاول أن تجد مسكناً لها في المدينة متعددة الثقافات، ليجد المشاهد نفسه أمام مشاهد تحكي قصة مدينة أبوظبي التاريخية في بداياتها من خلال أسلوب الرسوم المتحركة الكلاسيكي ثنائي الأبعاد.

إبداع وتسلية

تعليقاً على ذلك، قالت هناء كاظم، مديرة قسم السينما والتلفزيون المحلي في إيمج نيشن: «تبحث إيمج نيشن دوماً عن المشروعات التي تخاطب مجتمع اليوم بطريقة إبداعية ومسلية، ويحقق Catsaway ذلك من خلال الاحتفاء بالتعايش ضمن البيئة المتنوعة التي تحتضنها العاصمة الإماراتية. نحن فخورون بأن نكون جزءاً من الفريق الذي يقدم هذا الفيلم للجمهور في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعلى المسرح العالمي.

ومن خلال تطوير الكفاءات في مجال الرسوم المتحركة بأبوظبي، نحن قادرون على الاعتماد على النمو القوي الذي شهدته صناعة الإعلام في الإمارة على مدى السنوات القليلة الماضية».

تجربة تحفيزية

ومن جانبه، قال فاضل سعيد المهيري، مخرج الفيلم: «تقدّم الرسوم المتحركة الكلاسيكية ثنائية الأبعاد هذه للجمهور في أنحاء المنطقة تجربة تحفيزية تسعدهم وتُثري ذكريات الحنين لديهم.

وخلال السنوات القليلة الماضية، قدّم العديد من صانعي الأفلام الإماراتيين قصصهم الاستثنائية إلى العالم، وشهدنا ظهور مجموعة ناشئة من المواهب في عالم الأفلام والرسوم المتحركة في أنحاء دولة الإمارات».

وأضاف المهيري: «يحتفي الفيلم بالتعددية الثقافية، ولدينا فريق رائع من مؤدي الأصوات من الإمارات، السودان، العراق، لبنان، المملكة العربية السعودية ومصر يمثلون اللهجات المتنوعة في العالم العربي، ويقترن ذلك بالمقاطع الصوتية والموسيقية الرائعة التي كُتبت وأُلّفت هنا في أبوظبي على أيدي موسيقيين إماراتيين موهوبين. أتطلع إلى العمل في المرحلة التالية من إنتاج الفيلم مع الفريق المذهل في إيمج نيشن لتقديم الفيلم إلى الجمهور».

عام غني

ومن المقرر إطلاق فيلم Catsaway في عام 2022.

يأتي هذا الإعلان عقب عام غني بالأعمال الإنتاجية في أبوظبي، التي تجاوزت قيمتها خلال هذا العام الـ100 مليون دولار. وأطلقت إيمج نيشن أبوظبي أخيراً فيلمين روائيين طويلين في المنطقة هما «سيدة البحر» للمخرجة السعودية شهد أمين، والذي عُرض بدور السينما في المملكة العربية السعودية، وفيلم «خط الدم» للمخرج رامي ياسين والذي يتم بثه حالياً على منصة قناة إم بي سي «شاهد VIP».

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