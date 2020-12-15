هل ينجح؟..طفل يجمع أموالاً لعلاج صديقه المصاب بالسرطان قبل أعياد الميلاد

المصدر: البيان الإلكتروني

بإرادة قوية ووفاء نادر رغم صغر سنه تعهد طفل لم يبلغ التاسعة من عمره بعلاج صديقه المصاب بسرطان العقد الليمفاوية قبل عيد الميلاد، وذلك بالجري لمسافة 100 كيلومتر وجمع الأموال لعلاج صديقه.

ووفق صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد بدأ الصبي المخلص الذي يدعى فريدي تشافي من لانكشاير بالركض مسافة كيلومترين يومياً منذ بداية الشهر الماضي، ونجح حتى الآن في جمع أكثر من 30 ألف جنيه إسترليني (40 ألف دولار) لعلاج صديقه هيغي هيغينسون، الذي تم تشخيص إصابته بسرطان الدم الليمفاوي الحاد في سبتمبر الماضي وفق صحيفة الشرق الأوسط.

وقال هيغي الطفل المريض، الذي يتلقى العلاج حالياً في مستشفى «رويال مانشيستر» للأطفال إن فريدي «مذهل»، مؤكداً أنه «لم يعد بإمكانه شكره بعد الآن».

أما والدة فريدي فقالت، إن ابنها أراد ببساطة أن يفعل شيئاً «لدعم» صديقه المفضل.

وتابعت بفخر : «أنا فخورة جداً بفريدي وبهيغي أيضاً، في كل مرة نذهب لزيارته، أو نتحدث معه عبر الفيديو نراه مبتسماً وبشوشاً، كلاهما ولدان رائعان ويدعمان بعضهما البعض».

وأشاد والد هيغي بفريدي وبابنه واصفاً إياه بـالبطل، وقال إنه «مذهول»من مدى تأقلمه مع معركته ضد السرطان.

وأضاف أن جمع فريدي للأموال لمساعدة نجله على إكمال العلاج بالمستشفى هو «أفضل هدية» يمكن أن يحصل عليها في عيد الميلاد.

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