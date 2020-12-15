الفنانة الحسناء تطلب الدعاء بعدما أصيبت بـ 5 أورام في الرقبة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الفنانة الأردنية ؤ عن إصابتها بعدة أورام في الرقبة بعد إجرائها مجموعة من الفحوصات الطبية وطلبت من جمهورها الدعاء لها بالشفاء.

وكتبت الفنانة حسناء سيف الدين عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، :" بعد الفحوصات و السونار طلع في رقبتي خمس أورام وفي انتظار الجراح لعمل جراحة لأخذ عينة لفحصها وإن شاء الله تطلع حميدة ادعولي ".

وأضافت عبر حسابها على «فيسبوك»: «الحمد لله مبدئياً أحب أشاركم آخر تطورات حالتي الصحية الورم طلع مش واحد طلعوا خمسة بأحجام مختلفة في الرقبة وللأسف موضوع الجراحة عشان نحلل العينة للتأكد إذا كان حميدا أو لأ هيتأجل لأنه أثناء عمل التحاليل والفحوصات قبل الجراحة اكتشفوا أن نسبة التجلطات عندي عالية جدًا وطبعاً الموضوع دا أهم من الجراحة وما كنش في الحسبان، وأخذت حقن وأدوية لسيولة الدم».

وقالت : «قمت بعمل تحاليل وإشاعات جديدة لموضوع التجلطات ووجدت على الرئة وهعمل اشعة صبغة لمعرفة مكانها بالظبط ومَش فاهمة جت منين جلطات الرئة ولا ازاي ؟!! أنا بلعب رياضة وعمري ما شربت سيجارة وبنام كويس وأكلي صحي لحد كبير وعمري ما اشتكيت من صدري ولا نَفَسِيّ! «.

وأضافت : «الحمد لله على كل شيء، واختكم اتحجزت في المستشفى لغاية انتهاء جميع فحوصات موضوع التجلطات ويشوفوا لها حل وبعدها نرجع لجراحة رقبتي بأإذن الله، الحمد لله على كل شيء ووربنا ما يحرمني منكم ولا من دعائكم ليا».

وكانت قبل 3 أشهر أعلنت الفنانة عن إصابتها بورم بسيط في الرقبة حيث أكد الأطباء لها أن هذا لا يعدو كونه التهاباً بسيطاً، لكن سرعات ما أصيبت بورم أكبر في نفس المكان وأكدت حينها حسناء أن نتيجة الفحوصات للعينة المأخوذة من الورم كانت سلبية.

يذكر أن الفنانة سيف الدين من مواليد المغرب ودرست بالأردن والتحقت بالثانوية والجامعة في مصر.

كان أول ظهور لها في عام 2007 من خلال أداء دور منال أخت يسرا في مسلسل لحظات حرجة .

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