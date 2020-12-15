الرجل المحظوظ.. اشترى 160 بطاقة يانصيب وفاز 160 مرة!

يمكن أن نطلق على الأمريكي كوام كروس لقب الرجل المحظوظ بجدارة، لأنه اشترى 160 بطاقة يانصيب وربحها جميعها.

وقرر كوام الذي يقطن في ولاية فرجينيا الأمريكية، أن يشتري 160 بطاقة للفوز بإحدى جوائز اليانصيب، لكنها كانت سببا في فوزه بـ800 ألف دولار عندما أعلنت النتائج 5 ديسمبر. وفق ما ذكرته وكالة "يونايتد برس إنترناشيونال".

وقال كوام إنه اشترى هذه التذاكر أملاً بالفوز بإحداها، مشيرا إلى أن جميع التذاكر حملت نفس الرقم "7314".

ووفق ما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية"، عن سبب اختياره هذا الرقم، ذكر كروس أنه كان يتابع برنامجا تلفزيونيا ثم لمح الرقم خلاله، مضيفا "شعرت أن هذا هو الرقم الذي سيجلب لي الحظ".

وذاك ما كان، حيث فازت كل التذاكر الـ160 بالجائزة الكبرى، وكانت قيمة كل تذكرة 5 آلاف دولار، مما يعني أنه فاز بـ800 ألف دولار في المجموع.

وذكر: "قلت في البداية إن هذا الأمر مستحيل.. تحققت من الأرقام 82 مرة.. إنه شعور خيالي".

ولم يقرر كروس بعد ما سيفعله بما حصده من أموال.

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