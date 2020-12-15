إندونيسيا تطلب من إيلون ماسك بناء مطار فضائي

المصدر: البيان الإلكتروني

عرض الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، على شركة "سبيس إكس" الأمريكية الخاصة إنشاء مطار فضائي لإطلاق الصواريخ في بلاده.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" بأن الرئيس الإندونيسي بحث إمكانية بناء المطار الفضائي في بلاده أثناء مكالمة هاتفية دارت بينه وبين رئيس شركة "سبيس إكس" الخاصة، إيلون ماسك.

وجاء في بيان تقدم به ديوان الوزير الإندونيسي للشؤون البحرية والاستثمارات أن ماسك قال إن خبراءه سيصلون العاصمة الإندونيسية جاكرتا في يناير المقبل لبحث كل التفاصيل المتعلقة بالاقتراح الإندونيسي.

يذكر أن السلطات الإندونيسية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن خططها لإنشاء مطار فضائي قومي في جزيرة بياك في محافظة بابوا الإندونيسية، وفق "روسيا اليوم".

جدير بالذكر أن الموقع المذكور يعد من أفضل المواقع لإطلاق الصواريخ الفضائية من ناحية جغرافية.

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