انتهاء تصوير مسلسل «بنات الماريونيت»

المصدر: دبي - البيان

انتهت عمليات تصوير المسلسل الكوميدي الاجتماعي الإماراتي السوري «بنات الماريونيت»، من تأليف «رامي المدني»، وإخراج «مخلص الصالح»، بمشاركة نخبة من ألمع نجوم الكوميديا بالبلدين.

ويعتبر المسلسل أول عمل مشترك إماراتي سوري كوميدي، وجرت عمليات التصوير على مرحلتين، بين سوريا ودولة الإمارات العربية.

وأصدرت شركة «الأشمل» للإنتاج والتوزيع الفني، التي أنتجت العمل، البرومو الرسمي والبوسترات الخاصة بالمسلسل كإعلان رسميعن جهوزه ليعرض على المحطات الفضائية. وأثنى المنتج الفني طارق مرعشلي على المسلسل بشكل عام.

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