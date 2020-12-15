«المنبت» تحفة مستلهمة من «غرس الاتحاد»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت اللجنة المنظمة للاحتفال الرسمي باليوم الوطني 49 لدولة الإمارات عن تحفة فنية متحركة مستوحاة من الاحتفال الرسمي باليوم الوطني 49 لدولة الإمارات بعنوان «المنبت» تحييها الأضواء والموسيقى على ضفاف جزيرة الجبيل، حيث انطلقت فعالياتها أمس، وتستمر حتى 30 يناير 2021.

واستوحي هذا العمل الفني المتحرك من الاحتفال الرسمي «غرس الاتحاد» الذي أقيم مساء الثاني من ديسمبر احتفالًا باليوم الوطني 49 لدولة الإمارات، والذي تضمن عرضاً تمثيلياً يحاكي مسيرة الاتحاد ونهضة دولة الإمارات وازدهارها.

وقال خلفان المزروعي، عضو اللجنة التنفيذية المنظمة للاحتفال الرسمي باليوم الوطني 49 لدولة الإمارات: يقدم «المنبت» لضيوفه عملا فنيا متحركا بمحتوى مرئي مذهل.

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