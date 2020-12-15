قصر الحصن يضيء حكايات «الأزياء عبر العصور»

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي معرض «الأزياء عبر العصور»، وهو معرض ثقافي جديد يستكشف تطور الأزياء في أبوظبي في الفترة من الأربعينيات وحتى ثمانينيات القرن العشرين، ويقام المعرض في الفترة من 16 الجاري إلى 16 فبراير 2021 في قصر الحصن.

توجهات

يحتفي معرض «الأزياء عبر العصور» بماضي أبوظبي وتقاليدها وثقافتها المتنوعة والشاملة عبر ملامح من تاريخ الإمارة وقصص شعبها من خلال الملابس بمختلف أشكالها، والزينة المستخدمة في المناسبات، ابتداءً من بساطة الأزياء في عصر ما قبل النفط، وصولاً إلى التأثيرات الثقافية التي قامت بدورٍ مهم بفعل الانفتاح على طرق التجارة في المنطقة.

وفي هذا الصدد قالت سلامة الشامسي، مديرة قصر الحصن: «يتيح معرض الأزياء عبر العصور فرصة رائعة للزوار لاستكشاف توجهات الأزياء المتغيّرة خلال العقود الماضية، وإلقاء نظرة على جانب جديد من التراث الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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ينقسم المعرض إلى ثلاثة أجنحة مختلفة، وهي جناح المغفور له الشيخ شخبوط بن سلطان آل نهيان، والأزياء والمجوهرات، والمواد المستخدمة في صناعة الأزياء، وأساليب استخدامها، ويتضمن المعرض أيضاً أعمالًا فنية مثل الخزانة التفاعلية، وقطع بارزة أخرى كقلائد أهدتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والبرقع المزخرف لفاطمة بنت محمد بن ثاني المهيري.

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