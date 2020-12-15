انتهاء تصوير مسلسل «بنات الماريونيت»

المصدر: الشارقة - البيان

يستضيف البرنامج الحواري «حكايتي» الذي تبثه قناة الشارقة التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، الفنان الإماراتي الدكتور حبيب غلوم، أحد أبرز نجوم الفنّ والدراما المحليين والعرب، ليجول برفقة الإعلامي حسن يعقوب المنصوري، في حلقة فنيّة بامتياز، سيتعرّف خلالها الجمهور على تفاصيل خاصة من الفنان، ويروي شهادات عن مسيرته وعلاقته بالفنّ والمسرح وغيرها من المواقف.

وسيقدّم غلوم خلال الحلقة التي تبثّ اليوم الساعة 10 مساءً، العديد من الملامح التاريخيّة في مسيرته الفنّية، حيث سيروي العلاقة التي جمعته مع المستطيل الأخضر كلاعب كرة قدم محترف، والنقلة التي حصلت في حياته وأوصلته إلى المسرح وفنّ التمثيل، كما يستضيف البرنامج أصدقاءه وزملاء العمل، الذين سيقدمون شهادات شخصية وفنّية عن الضيف، إلى جانب مجموعة من المشاهد التي يرويها غلوم ويتطرق فيها للحديث عن أعماله الفنية والمسرحية والكثير من الحكايات.

وكان البرنامج قد استضاف في حلقته السابقة «شيخ المعلّقين» الإماراتي علي حميد الذي تطرق للعديد من الملامح المضيئة خلال مسيرته في مجال التعليق الرياضي التي استطاع خلالها أن يحجز مكانة متقدمة كواحد من ألمع روّاد المجال، في الوقت ذاته تحدث حميد عن مجموعة واسعة من أهم اللقاءات العالمية والمحلية بتعليقه المتميّز الذي أوصله لنيل هذا اللقب، كما استعرض مسيرته كلاعب والتي استهلها منذ أن كان طالباً في المدرسة الثانوية في إمارة أم القيوين وغيرها الكثير من الحكايات.

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