شاهد.. طائرة درون تتحول إلى قاذف لهب لتدمير 100 عش دبور في الصين

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

تم تحويل طائرة بدون طيار إلى قاذف لهب بتكلفة 9200 جنيه إسترليني في حملة صينية مثيرة لتدمير 100 عش للدبابير.

وتعاونت منظمة بلو سكاي ريسكيو، وهي مجموعة تطوعية وأكبر منظمة إنسانية غير حكومية في الصين، مع القرويين في محافظة تشونغ بالقرب من مدينة تشونغتشينغ، لجمع مبلغ قدره 80000 يوان (9200 جنيه إسترليني) بهدف شراء طائرة بدون طيار "الدرون" وتجهيزها بخزان بنزين وفوهة بطول الذراع.

وأظهر فيديو نشرته بلو سكاي عمال الإنقاذ وهم يوجهون الدرون إلى الخلية فوق الشجرة وإحراقها. وأشاد السكان المحيطون بفريق الإنقاذ الذي أنقذهم من لدغات الدبور المزعجة.

في عام 2013، أودت لسعات الدبابير بحياة 19 شخصًا في أنكانغ بمقاطعة شنشي، وفقًا لصحيفة تشاينا ديلي.

وذكر الدكتور قوه دونغيانغ من قسم أمراض الكلى في مستشفى تشنغدو العسكري العام أن معدل الوفيات بسبب لسعات الدبابير ارتفع نسبيًا لأن السكان في المناطق النائية غير قادرين على الوصول إلى المستشفيات في وقت قصير.

وأوضح أن الأشخاص قد "يعانون من الفشل الكلوي والفشل الكبدي وإصابة في القلب" ويحتمل أن يموتوا في غضون ساعة أو ساعتين إذا لم يتلقوا العلاج على الفور.

شاهد.. قسم الطوارئ وسط الصين يحولون طائرة "الدرون" إلى قاذفة لهب لتدمير أكثر من 100 عش للدبابير.#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/QVclgQf2xo — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 14, 2020

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