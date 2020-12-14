شاهد.. ذهاب تلاميذ إلى مدرستهم في أبرد بلدة على وجه الأرض

المصدر: البيان الإلكتروني

يواظب تلاميذ بلدة أويمياكون، وهي بلدة صغيرة تقع في شمال شرق روسيا في إقليم ياكوتيا (متعارف عليه أيضاً بإقليم ياقوتيا) وتعتبر أبرد بلدة مأهولة على وجه الأرض، على دوامهم اليومي في ظروف الشتاء القاسية، البرد القارس والظلام.

يتجه التلاميذ إلى مدرستهم عند الساعة 9 صباحاً في الظلام الحالك وينتهي الدوام المدرسي عند 5 مساءً علما بأن الشمس تغرب عند 2:15 مساءً، بحسب "يورونيوز".

بنيت المدرسة العام 1932، وتخدم طلاب قريتين مجاورتين، ويتنقل التلاميذ بالحافلة، أما أطفال البلدة فيذهبون إلى المدرسة مشيا على الأقدام برفقة أهاليهم أو كلاب الهاسكي الشهيرة.

تتوقف المدرسة عن استقبال التلاميذ عندما تنخفض درجة الحرارة إلى -56 درجة مئوية.

شاهد.. ذهاب تلاميذ إلى مدرستهم في أبرد بلدة على وجه الأرضhttps://t.co/EPAM037fDx#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/p7FvMPUssE — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 13, 2020

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