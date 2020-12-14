«المجتمع والنقد الفني» يدخل مراحله الأخيرة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

دخل معرض «المجتمع والنقد الفني: منحة سلامة بنت حمدان للفنانين الناشئين 20/‏2019 الدفعة 7»، والذي يقام في معرض 421، مراحله الأخيرة، حيث يغلق أبوابه في 20 ديسمبر الجاري. ويحتفي المعرض بأعمال 16 فنانة وفناناً ناشئاً من دولة الإمارات بعد انتهاء برنامج المنحة الذي استمر على مدار عام في شراكة مع كلية رود آيلاند للتصميم. كما يقدم المعرض في أسبوعه الأخير آخر حلقة لبرنامج المحادثات الفنية الافتراضية المقامة عبر الإنترنت اليوم، حلقة عنوانها «شاعريات الأداء». ‏

ويستقي فنانو المنحة أفكارهم من خلفيات متنوعة في الفن التشكيلي والتصميم والنحت والأداء والأدب. وتتفاوت أعمار الفنانين المشاركين ومهنهم عبر نطاق واسع، حيث نجد بعض الفنانين الخريجين منذ عام فقط بينما يوازن آخرون بين حياتهم العملية وممارساتهم في استوديوهاتهم الفنية.

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