معرض تشكيلي يوثق تراث مصر وحرفها الشعبية

المصدر: (القاهرة - د ب أ)

يُفتتح في القاهرة، اليوم، معرض تشكيلي مصري بعنوان «اتجاهات»، يضم 20 لوحة فنية من الحجم الكبير، توثق صور التراث والحرف الشعبية المصرية.

وقال الفنان التشكيلي المصري حسني أبو بكر، صاحب المعرض، إن المعرض يأتي استكمالاً لمشروعه الفني الذي يسعى من خلاله لتجسيد الحياة اليومية المصرية، عبر لوحات يستلهمها من الشارع المصري، ويقدمها بأسلوب فني بسيط، يتناسب والمتلقي العادي، وذلك بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية، وروح مصر الشعبية، واستحضار الكثير من الصور والعادات والتقاليد التي باتت مهددة بالاندثار، بفعل التطور المتلاحق للحياة، ومظاهر العولمة التي باتت تعم كل المجتمعات.

وأشار إلى أنه يسعى من خلال هذا المعرض، إلى الحفاظ على الكثير من المظاهر الحياتية المصرية، وخاصة التراثية والشعبية منها للأجيال القادمة، حتى لا تنسى تاريخها وهويتها.

ورأى أبو بكر، أن لوحات معرضه، الذي يستضيفه غاليري الكحيلة بالقاهرة، وما سبقه من معارض مماثلة، تكون في مجملها أرشيفاً وسجلاً بصرياً، يحفظ صور الماضي القريب والحاضر أيضاً.

يذكر أن الفنان حسني أبو بكر، عضو بنقابة الفنانين التشكيليين بمصر، وبدأ مسيرته الفنية، كرسام محترف منذ عام 1996، وأقام أربعة معارض فنية خاصة، وشارك في العديد من الملتقيات والمعارض الفنية المشتركة، التي كان آخرها سمبوزيوم الأقصر الدولي للتصوير، وغيرها من المشاركات الفنية.

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