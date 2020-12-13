بعد اعتراف بانكسي برسمة "عطسة العجوز".. صاحبة العقار تتراجع عن بيعه

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد اعتراف رسام الشارع البريطاني، بانكسي، أن جدارية "عطسة العجوز" على عقار منفصل في بريستول من إبداعه، تراجعت صاحبة العقار عن بيعه أخيراً، حيث من المرجح أن يكون سعره قد ارتفع بشكل كبير الآن.

وذكر موقع صحيفة " ديلي ميل" البريطانية، أن العقار خُمّن سعره بحوالي 300 ألف جنيه إسترليني، وكان من المقرر تبادل عقد البيع الأسبوع المقبل، لكن صاحبته ايلين ماكين، البالغة من العمر 57 عاماً، قررت عدم الانتقال، بعد أن أكد فنان الشارع أن العمل الذي رسمه على جانب منزلها له، وفقاً لما نقلته قناة " أي تي في".

ويقدر أحد الخبراء أن يرفع العمل الفني سعر العقار المطلي باللون الأزرق إلى ما يصل إلى 5 ملايين جينه استرليني. فالحشود كانت تتجمع حول شارع فالي في توترداون ببرستول، منذ ظهور القطعة لأول مرة للاستمتاع بهذا العمل الفني.

القطعة الفنية تحمل عنوان "أتشو!" وقد ظهرت لأول مرة على الجدار الخارجي للملكية العقارية شبه المنفصلة نهار الخميس. ويعتقد أن مسقط رأس الفنان نفسه يقع في هذا الشارع الذي يعد أكثر شوارع المنطقة انحداراً، وقد رسم العجوز وهي تعطس مما ترك تأثيراً كما لو أنها تنفخ المنازل الملاصقة.

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