وفاة الكاتب المصري بهاء عبدالمجيد بفيروس كورونا

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

غيب الموت، اليوم الأحد، الكاتب والروائي المصري د.بهاء عبدالمجيد، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وخيمت حالة من الصدمة على الأوساط الثقافية المصرية، مساء اليوم، بعد خبر الرحيل المفاجئ لأستاذ الأدب الإنجليزي .

وقدم عبدالمجيد العديد من الأعمال الأدبية طوال مشواره، حصل عام 2000 على درجة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي وعنوانها: ( تطور التيمات الأدبية في أعمال شيمس هيني الشعرية The thematic evolution in the poetic works of Seamus Heaney ) من قسم اللغة الإنجليزية –كلية التربية – جامعة عين شمس ، كما حصل عام 1996 على الماجيستير في الأدب الإنجليزي بعنوان: ( موضوع العنف في شعر تيد هيوز عن الحيوان ) (The theme of violence in the animal poetry of Ted Hughes) من قسم اللغة الإنجليزية – كلية التربية – جامعة عين شمس .

طباعة Email
تعليقات

تعليقات

↑ أعلى