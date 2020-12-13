مصر.. اتصالات لمعرفة أسباب اختفاء الفنانة رولا محمود

المصدر: البيان الإلكتروني

تسبب اختفاء الفنانة المصرية رولا محمود في بريطانيا في إثارة حالة جدل كبيرة، إذ لم تظهر منذ مارس الماضي بعد أن أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت صحيفة الوطن المصرية عن المهندسة ميرفت خليل رئيس اتحاد عام المصريين في بريطانيا،أن الاتحاد العام للمصريين بالخارج في بريطانيا سيتابع الأمر، مؤكدة أنه سيتم إجراء عدد من الاتصالات لمعرفة حيثيات الواقعة ومتابعة أسباب اختفاء الفنانة المصرية.

وكانت رولا محمود الفنانة الأولى التي أعلنت إصابتها بفيروس كوورنا المستجد في مارس الماضي، في تغريدة على حسابها في موقع "تويتر"، قالت فيها: "مساكم صحة وعافية، للأسف حالتي من سيئ إلى أسوأ، أنا أصبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمة".

وأضافت: "للأسف النظام الصحي هنا فى إنجلترا حاليًا مفعم بحالات كثيرة، ولا أعلم إذا كانوا حتي مستعدين لعلاجي، دعاؤكم أكيد هيساعدني، سأحاول الاستفسار في تغريداتي القادمة عن أي مكان للفحص بمنطقتي.. محبتي".

وكان أحد أصقاء الفنانة فجر مفاجأة بتوقعه أن تكون رولا، قد توفيت بالفعل بسبب فيروس كورونا، في ظل حالات الوفاة العديدة التي تشهدها بريطانيا منذ فترة، قائلاً: "حاولت الاتصال برولا أكثر من مرة عقب إعلانها إصابتها، وظل هاتفها يرن لفترة، كما أن تطبيق الواتسآب كان يستقبل الرسائل، ولكن بعد فترة توقفت الحياة فيهما، ولكن توقعي بما أني أعيش في انجلترا وأعلم ما حدث في تلك الفترة، هو أن رولا، قد توفيت خلال فترة موجة كورونا، والتي كان يجري فيها دفن الحالات المجهولة سريعا في مقابر خاصة".

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