ملحمة «خورفكان» في فيلم سينمائي تاريخي

المصدر: الشارقة - البيان

تعرض هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وبالتزامن مع افتتاح «مدرج خورفكان»، الفيلم السينمائي التاريخي «خورفكان»، المقتبس عن المؤلّفْ التاريخي لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة (مقاومة خورفكان للغزو البرتغالي)، الذي يسلّط الضوء على سلسلة الأحداث البطولية التي سطّرها أهل المدينة في صدّ الغزو البرتغالي، الذي اجتاح المنطقة في عام 1507، ضمن الحملة التي قادها الجنرال البحري البرتغالي «أفونسو دي البوكيرك»، كما يروي سيرة المدينة خلال 27 عاماً.

جدارة

وتستكمل الملحمة السينمائية التاريخية، التي جرى العمل عليها على مدار عامين، قصة المدينة بعد مرور سبعة وعشرين عاماً من إحراقها، حيث كانت قد استمرت الحياة، وأعاد أهلها بناء ما تهدّم منها من جديد، وتحررت من سيطرة «هرمز»، التي كانت خاضعة آنذاك لحكم البرتغاليين، وسرعان ما تغيّرت الأحداث في الـ 13 من فبراير عام 1534، حيث شن القائد البرتغالي «دون جورج دي كاسترو»، حملة عسكرية لإخضاع المدينة، ولكن هذه المرة عاودت خورفكان سرد التاريخ من جديد، وأثبتت جدارتها في صدّ العدوان.

أسماء

وشارك في الفيلم الذي أشرفت على إنتاجه الهيئة كوكبة من ألمع نجوم الفنّ، أبرزهم الفنان السوري رشيد عسّاف، الذي جسّد دول القائد البرتغالي دي البوكيرك، والنجم السوري قيس الشيخ نجيب، والفنانون الإماراتيون أحمد الجسمي ومحمد العامري ود. حبيب غلوم، إلى جانب نخبة من أبرز الأسماء.

وتولى مهمة إخراج العمل مخرجان عالميان، وهما الإيرلندي موريس سويني، والبريطاني بين مول.

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