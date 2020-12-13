حميد ومكتوم الشامسي أول المتأهلين للدور الثاني في «فزاع لليولة»

المصدر: دبي - البيان

قدمت الحلقة الثانية المزيد من العروض المشوقة في النسخة الـ21 لبطولة فزاع لليولة والنسخة الـ16 من برنامج الميدان، الذي يشهد نقلة نوعية من حيث تنوع المسابقات التي يتنافس فيها المشاركون وآليات التصويت من أجل تحديد الفائز في نهاية الموسم الذي سينال شرف رفع كأس فزاع الذهبية.

وكشفت اللجنة المنظمة خلال الحلقة، التي تم بثها مباشرة على قناة سما دبي وإذاعة الأولى، عن أول المتأهلين إلى الدور الثاني بعد منافسات الحلقة الأولى، وهما: حميد الشامسي صاحب المركز الأول برصيد 80 نقطة، ومكتوم مانع الشامسي برصيد 70 نقطة، فيما غادر الثنائي حمدان فرحان الأحبابي وراشد سعيد المنصوري البطولة.

وجاء الإعلان عن المتأهلين بعد استعراض منافسات سباق القدرة بالخيل وسباق الهجن بالجوكي الآلي اللذين أقيما في الأسبوع الماضي، وذلك عقب تدريبات أقيمت للمشاركين من أجل اكتساب المهارات الصحيحة، وأقيم سباق ركوب الخيل لمسافة 5 كيلومترات تحت إشراف نادي دبي للفروسية، وبالتعاون مع مركز شرطة خيالة العوير، فيما أقيم سباق الهجن لمسافة 3 كيلومترات تحت إشراف نادي دبي لسباقات الهجن.

وجاء بالمركز الأول في سباق القدرة مكتوم الشامسي، وراشد المنصوري بالمركز الثاني، وفي ركوب الهجن جاء راشد المنصوري بالمركز الأول وبالمركز الثاني حميد الشامسي، حيث تم جمع العلامات مع بقية مسابقات إلقاء الشعر والرماية واليولة.

تنافس

تنافس في الحلقة الثانية، الرباعي: محمد ظافر الأحبابي، مكتوم بن طراف المنصوري، عبدالله حميد النقبي ونهيان سعيد اليماحي.

وفي مسابقة إلقاء الشعر، حيث يقوم المشاركون بإلقاء 4 أبيات من قصيدة «ما تاب» من شعر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويقوم الشاعر محمد بن حماد الكعبي بتحكيم هذه المسابقة، نال العلامة البالغة 10 نقاط لكل من: محمد ظافر الأحبابي ونهيان اليماحي.

وأقيمت مسابقة الرماية على مسرح قلعة الميدان، تلتها منافسة اليولة التي يقوم بتحكيمها راشد الخاصوني، فنال محمد ظافر الأحبابي الدرجة 48، وحقق مكتوم بن طراف المنصوري العلامة 44، ونال نهيان اليماحي الدرجة الكاملة 50، وحقق عبدالله النقبي العلامة 46.

وسيتنافس المشاركون في مسابقتي الخيل والهجن خلال الأسبوع الجاري، على أن يتم الكشف عن هوية المتأهلين في الحلقة المقبلة.

جهود

شارك محمد أحمد بإلقاء شلة تراثية بعنوان «سيد الخود»، التي تتحدث عن الحب والزمن التراثي الرائع، وعبر عن فخره بالمشاركة في برنامج الميدان للمرة الأولى، وذلك استمراراً لجهوده في إحياء التراث من خلال الدعم الذي ناله عبر إذاعة الأولى.

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