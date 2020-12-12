تمساح هتلر في متحف روسي

المصدر: وكالات

أعلنت حديقة حيوان بالعاصمة الروسية موسكو التبرع بتمساح يعتقد أنه كان مملوكاً لهتلر، بعد نفوقه، وذلك للتحنيط والعرض للجمهور.

ويعتقد أن التمساح المسمى بـ «ساتورن» أو «زحل»، قد نفق بعمر 84 عاماً، وكان يعود لهتلر. وقد نجا التمساح من القصف الذي وقع في العاصمة الألمانية برلين إبان الحرب العالمية الثانية.

وكان جنود بريطانيون قد عثروا على التمساح، وقاموا بتسليمه لروسيا، حيث نقل لعاصمة الاتحاد السوفيتي عام 1946، وتم وضع التمساح في حديقة الحيوان بموسكو، حسبما أفادت صحيفة «الشرق الاوسط».

وتبرعت حديقة الحيوان بموسكو بالتمساح النافق للمتحف، حيث جرى تحنيطه، وأصبح جاهزاً للعرض ابتداء من العام المقبل بعد تخفيف القيود الخاصة بفيروس «كورونا» في البلاد.

ويعتقد أن التمساح وُلد في البرية في ولاية ميسيسيبي عام 1936 قبل أن يتم صيده وإرساله إلى حديقة حيوان برلين، وكان التمساح قد نفق بعد فترة وجيزة من الذكرى 75 لهزيمة النازية.

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