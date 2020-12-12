دبي تجمع محمد رمضان وسيف نبيل في «دويتو» مصري عراقي

المصدر: دبي ـ غسان خروب

لا يكاد نشاط الفنان المصري محمد رمضان، يخفت أبداً، فما يكاد ينتهي من عمل حتى يبدأ الاستعداد لواحد جديد، غير مكتف بلقبه «نمبر وان» ليضيف إليه لقباً جديداً هو «التوب»، نسبة لأغنيته الجديدة «أنا التوب» التي أطلقها قبل نحو 4 أيام، لتتجاوز في عدد مشاهداتها حاجز المليون ونصف المليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

مشروع درامي

رمضان، وبعد إلغاء مشروعه الدرامي «موسى» والذي كان مقرراً لرمضان المقبل، فجر عبر حسابه على انستغرام، مفاجأة جديدة لمتابعيه، حيث كشف عن تعاونه ولأول مرة مع الفنان العراقي سيف نبيل في «دويتو جديد»، بعد أن شارك متابعي حسابه صورة تجمعه مع سيف نبيل وهما داخل إحدى غرف استوديو الوطن الواقع في منطقة الكرامة بدبي، حيث كتب معلقاً: «انتظروا بأمر الله، قنبلة مصرية عراقية من المطرب العراقي سيف نبيل ومحمد رمضان»، مضيفاً: «مفاجأة لجمهوري العراقي الغالي وجمهوري العربي الحبيب».

رمضان لم يكشف اللثام عن أغنيته الجديدة، والتي تعد أول تعاون له مع سيف نبيل، الذي بادر هو الآخر إلى نشر الصورة على حسابه في «انستغرام»، واصفاً الأغنية الجديدة بأنها «عمل ناري عراقي مصري»، ليحظى هذا الإعلان بتفاعل وثناء متابعي رمضان وسيف نبيل، الذي كشف أيضاً عن تفاصيل كليب أغنيته الجديدة «فدوة أروح أني» وهي من كلمات محمد الجبوري، وألحان سيف نبيل نفسه، فيما يتولى حسين شعلان اخراج الكليب المصور.

علامة تجارية

من جهة أخرى، أعلن رمضان عن انضمامه لعائلة «بريفية ريفو» للنظارات، ليطلق من خلالها علامته التجارية الخاصة، مبيناً وجود تحضيرات لإقامة حفل خاص لإطلاق النظارات في منطقة الشرق الأوسط، وفي الوقت نفسه كان رمضان قد نشر مقطعاً مصوراً يظهر فيه الممثل جيمي فوكس، وهو يرحب بانضمام رمضان إلى عائلة «بريفية ريفو»، حيث قال فيه: «محمد رمضان، أهلا بك عزيزي في عائلة بريفية ريفو، لقد أخبروني أنك رقم واحد، الفائز بالجائزة الافريقية للنجم المفضل للجماهير.. لذا مرحباً بك في العائلة.. إنها عائلة جميلة، وأتمنى أن التقي بك حتى نتمكن من الظهور للجمهور» مضيفاً: «لقد حصلنا عليها فعلاً.. رؤية 2020.. أجمل التهاني.. أهلاً بك».

ذات الترحيب حظي به رمضان من قبل الممثلة أدريانا ليما، والتي قالت في مقطع مصور، نشره رمضان على حسابه في انستغرام: «لقد رأيتك عدة مرات، تستخدم نظارات أدريانا ليما، أود أن أشكرك لدعمك، كما أود استغلال الفرصة لأخبرك أنني أتطلع للعمل معك.. كل الخير لك».

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