«دانة الدنيا» تبهج زوارها في موسم الأعياد

المصدر: دبي ـ غسان خروب

تستعد دبي لانطلاقة ثرية حية لتهدي العالم نفحة من الأمل والفرح بالتزامن مع موسم الأعياد، حيث تدشن بدءاً منتصف الشهر الجاري وحتى مطلع يناير المقبل برنامجاً حافلاً.

وتستضيف فعاليات دبي المنتظرة مجموعة من الحفلات لعمالقة الفن والغناء العربي، في أمسيات تضج بالموسيقى والبهجة، التي لطالما انتظرها عشاق «دانة الدنيا»، وجهة الموسيقى والترفيه المتميزة.

وفي برنامج دبي، يجتمع الفنان الإماراتي حسين الجسمي مع زميله المصري تامر حسني، حيث سيقومان معاً بافتتاح فعاليات مهرجان دبي للتسوق في دورته الـ 26، في برج بارك، بوسط مدينة دبي.

وفي ليلة 25 ديسمبر الجاري يستضيف فيه مسرح أرينا فستيفال ارينا بدبي فستيفال سيتي، «سلطان الطرب» جورج وسوف، رفقة الفنان ملحم زين، وزميلهما باسم فغالي، في حفل غنائي «ثقيل الوزن»، فيما سيصدح الفنان المصري محمد حماقي بصوته في كوكا كولا أرينا، ويشاركه الحفل أيضاً الفنان محمود العسيلي.

كما ستشهد آخر أيام 2020، إطلالة الفنان وائل كفوري ومعه محمد خيري على خشبة مسرح أرينا دبي فستيفال سيتي، بينما يطل ناصيف زيتون من على خشبة مسرح مركز دبي التجاري العالمي.

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