تايلور سويفت تطلق أسطوانة مفاجئة

المصدر: (نيويورك - أ ف ب)

أعلنت المغنية الأمريكية تايلور سويفت أول من أمس إطلاق اسطوانتها الثانية المفاجئة هذه السنة، التي وُصفت بأنها «أخت» اسطوانتها «فولكلور» التي صدرت في يوليو المنصرم من دون ترويج. وتحمل الأسطوانة الجديدة عنوان «إيفرمور»، وهي تعتبر التاسعة لسويفت التي تحتفل غداً بعيدها مولدها الحادي والثلاثين.

وعبر حسابها على «تويتر»، كتبت سويفت «منذ أن كنت في الثالثة عشرة، كنت أتطلع إلى أن أبلغ الحادية والثلاثين، لأنه الرقم الذي ينطوي على دلالة بالنسبة إليّ ولكن مقلوباً. لهذا السبب شئت أن أقدّم لكم هذه المفاجأة». وأضافت سويفت التي ألّفت معظم أغنياتها بالتعاون في معظم الأحيان مع شريك أو أكثر «لم نستطع التوقف عن الكتابة» بعد إصدار «فولكلور».

وواصلت تايلور سويفت في «إيفرمور» تعاونها مع فريق «فولكلور» وفي مقدّمه آرون ديسنر، المؤسس المشارك لفرقة الروك المستقلة «ذا ناشيونال»، وجاستن فيرنون من فرقة «بون أيفر». وشارك في العمل أيضاً جاك أنتونوف الذي شارك في تأليف آخر ثلاث أسطوانات لسويفت الحائزة عشر جوائز «غرامي».

وذكرت سويفت بين المشاركين ويليام بويري، وهو اسم مستعار لرفيقها الممثل الكوميدي البريطاني جو ألوين الذي ورد اسمه كمشارك في اثنتين من أغنيات «فولكلور». وتتضمن اسطوانة «إيفرمور» 15 أغنية في النسخة العادية منها، في حين أن النسخة «الفاخرة» تشمل أغنيتين إضافيتين.

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