مخرج «دون» ينتقد استوديوهات «وورنر براذرز»

المصدر: (لوس انجليس - أ ف ب)

وجه المخرج الكندي دوني فيلنوف انتقاداً لاذعاً إلى قرار استوديوهات «وورنر براذرز» عرض كلّ أفلام العام المقبل بالتوازي في صالات السينما وعلى منصّات الفيديو عند الطلب بغية احتواء التداعيات الاقتصادية للأزمة الوبائية.

واعتبر مخرج «دون»، وهو العمل الجديد المقتبس من رواية الخيال العلمي لفرنك هربرت، أن قرار «وورنر» طرح فيلمه منذ صدوره على منصّة «اتش بي أو ماكس» سيحرمه «فرصة تحقيق الأداء اللازم لجني الأرباح منه»، متوقعاً أن «يتعرّض للقرصنة في نهاية المطاف».

وفي مقال نشر مساء أول من أمس على موقع «فاراييتي»، كتب فيلنوف في أحدث ردّات الفعل الشاجبة لهذا القرار الذي يكسر الأعراف السائدة في هوليوود «من المحتمل أن تكون»وورنر براذرز«قد قضت على سلسلة»دون«وهي تزعزع من دون شكّ أركان السينما».

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