أكاديميون عرب يناقشون تفاعل الفنون التشكيلية مع قضايا العولمة

المصدر: الأقصر - د ب أ

يجتمع قرابة مئة باحث وأكاديمي وفنان تشكيلي من 10جامعات عربية في مؤتمر علمي تستضيفه مدينة الأقصر المصرية يوم السبت المقبل ولمدة ثلاثة أيام. ويناقش المؤتمر، الذي تشارك فيه مصر والسعودية والإمارات والأردن والعراق، قضايا الفنون التشكيلية وتفاعلها مع التحولات الثقافية، والاقتصادية، والاجتماعية للعولمة.

ويقام المؤتمر، الذي تنظمه كلية الفنون الجميلة في جامعة الأقصر المصرية، برعاية وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، ووزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم.

تعزيز

وقال رئيس جامعة الأقصر الدكتور محمد محجوب عزوز، إن المؤتمر الذي يحمل عنوان: (الفنون التشكيلية وخدمة المجتمع.. الفن والاتصال في سياق العولمة)، يهدف لتعزيز إمكانات الجامعة في مجال التواصل مع الجامعات العربية والدولية، في مختلف المجالات البحثية، وذلك لما تحققه مثل تلك المؤتمرات من إثراء لعملية البحث العلمي، بجانب خروج المشاركين بتصور واضح حول إمكانية إعادة النظر فيما للعولمة من تأثيرات على مفاهيم التراث والهوية الثقافية، وسبل التعامل الأمثل مع تلك التأثيرات والمستجدات، من أجل بناء جيل يعي حدود رسالته، ويرتكز على وعي معرفي أصيل.

وبحسب رئيس المؤتمر الفنان الدكتور محمد عرابي، فإن الأبحاث التي سيتم مناقشتها بالمؤتمر، تتناول في مجملها الموضوعات ذات الصلة بالفنون التشكيلية، وما تمثله العولمة من إيجابيات وتحديات في المجتمع المعاصر.

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