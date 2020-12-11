سلمان خان يبدأ تصوير فيلم «أنتيم»

المصدر: (مومباي - د ب أ)

بدأ النجم الهندي سلمان خان تصوير فيلمه المقبل «أنتيم ـ الحقيقة النهائية»، تردد أنه يقوم فيه بدور شرطي من طائفة السيخ. ونشر الممثل أيوش شارما زوج شقيقة خان، والذي يمثل أيضاً بالفيلم، في موقع إنستجرام اللقطات الأولى من الفيلم للنجم في مقطع مصور، حسبما ذكر موقع «برس تراست أوف إنديا».

ويظهر خان في المقطع المصور وهو يعتمر عمامة ويسير بالتصوير البطيء في مكان يبدو أنه سوق للخضار. ويقال إن «أنتيم-الحقيقة النهائية» هو إعادة إنتاج لفيلم الجريمة الدرامي الناطق بالمراثية «مولشي باترن» الصادر عام 2018. وفي حين أن الفيلم الأصلي كان من إخراج الممثل والمخرج المراثي برافين تارد، فإن الفيلم الجديد من إخراج الممثل والمخرج ماهيش مانجريكار.

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