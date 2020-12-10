«وشوشة» يكرم ميساء مغربي عن «دبي كروز»

المصدر: دبي ـ البيان

تجربة ثرية أطل بها برنامج «دبي كروز» الذي عرض على قنوات مؤسسة دبي للإعلام، مطلع العام الجاري، حيث كشف البرنامج عن الوجه الآخر لعدد من النجوم الذين شاركوا في حلقاته التي تولت الفنانة والمنتجة ميساء مغربي تقديمه، حيث امتاز البرنامج برشاقته وخفة ظله، ما جعله واحداً من أبرز البرامج الناجحة على الشاشة خلال العام الجاري.

نجاح البرنامج، قاد مقدمته الفنانة ميساء مغربي، لأن تتربع على قائمة المكرمين في مهرجان وشوشة للأفضل 2020، الذي استضافته أخيراً العاصمة المصرية القاهرة، حيث نالت فيه جائزة أفضل مقدمة برامج عربية عن برنامج «دبي كروز».

وفي هذا السياق، عبرت الفنانة ميساء مغربي، عن سعادتها بالفوز بهذه الجائزة. وقالت: «لقد كان برنامج «دبي كروز» تجربة مثيرة وثرية بالنسبة لي، حيث سعينا فيه إلى تقديم محتوى فني مختلف، عبر تسليط الضوء على جوانب من حياة النجوم الذين تم استضافتهم طوال حلقات البرنامج الذي تم تصويره في دبي». وتابعت: «تكريمي عن برنامج «دبي كروز» هو شرف لي وإضافة جميلة إلى مسيرتي الفنية».

وتوجهت ميساء مغربي بالشكر الجزيل إلى مؤسسة دبي للإعلام والشركة المنتجة للبرنامج وضيوفه من النجوم، الذين وصفتهم بصانعي نجاح حلقاته، كما توجهت بالشكر إلى مجموعة وشوشة الإعلامية المسؤولة عن تنظيم وإقامة المهرجان، الذي بات واحداً من أهم المهرجانات الرائدة في مصر والمنطقة العربية، لتسليم جوائز للأفضل بمختلف المجالات الإعلامية والفنية والرياضية والتمثيل والسينما والمسرح ومواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت نتائج استفتاء وشوشة 2020 للعام الخامس على التوالي، عبر تصويت الجمهور بفوز مجموعة من أهم نجوم الوطن العربي من بينهم: محمد رمضان، تامر حسني، ياسمين عبد العزيز، إسعاد يونس، عمرو أديب، إبراهيم عيسى والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وشاركت في تقديم حفلة هذا العام عدداً من الإعلاميات، من بينهن الإعلامية لجين عمران.

يذكر أن برنامج (دبي كروز) الذي قدمته ميساء مغربي بداية العام الجاري، شهد مشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الوطن العربي ضيوفاً، منهم: نادين نجيم، يسرا، ظافر العابدين، قصي خولي، دنيا سمير غانم، يارا، معتصم النهار، المنتج الموسيقي العالمي ريدوان، ولاعب المنتخب السعودي ياسر القحطاني.

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