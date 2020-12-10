بالفيديو.. مطاردة هوليوودية بين سيارات شرطة وسائق شاحنة

المصدر: البيان الإلكتروني

في لقطة أشبه بالأفلام البوليسية الهوليوودية طاردت سيارات الشرطة الأمريكية في مدينة لوس أنجلوس سائق شاحنة مسرعا، وتم تصوير المطاردة التي لم تخل من الإثارة.

والتقطت الكاميرات المثبتة بالطائرات التابعة للشرطة تخطي سائق الشاحنة حدود السرعات المسموح بها، ما دفع سيارات الشرطة لملاحقته فيما أصر السائق على محاولة الهرب، بحسب "يورونيوز".

ولجأ سائق الشاحنة إلى القيادة عكس اتجاه سير بعض الطرقات ما دفع الشرطة للاستمرار في مطاردته، إلا أن الشرطة تمكنت من تطويقه في نهاية المطاف، وأظهرت اللقطات المصورة اقتياد سائق الشاحنة في إحدى سيارات الشرطة.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز