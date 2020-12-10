ظاهرة طبيعية نادرة.. مشاهدة قرص جليدي عملاق في نهر بشمال الصين

المصدر: إعداد: نهى حوّا

توافد سكان مدينة شمال الصين إلى نهر مجاور لمشاهدة قرص ثلجي عملاق يدور على ضفاف النهر، في ظاهرة نادرة تحدث عادة في المناخات الباردة.

وأفادت صحيفة " ديلي ميل" البريطانية، أن الصور التي تم التقاطها من قبل الصحيفة اليومية "شينغان" للظاهرة، أظهرت القرص وقطره 10 أمتار وهو يدور باتجاه الساعة من تلقاء ذاته على سطح النهر، حيث تتراوح الحرارة في فصل الشتاء ما بين 6 الى 8 درجات مئوية.

ومما زاد من غرابة المشهد، مشاهدة أشخاص واقفين وسط القرص الجليدي الدوار، يعرضون منتجات محلية.

ويُعرف أن القرص الجليدي الذي يتشكل عادة على ضفاف النهر تسببه المياه المتسارعة التي تكسر قطع الجليد، وتعمل على تدوير زواياها لتصبح على شكل دائرة.

وتتشكل الأقراص الجليدية، وفقاً لدراسة صدرت عام 2016، لأن المياه الدافئة هي أقل كثافة من المياه الباردة، بالتالي عندما تذوب قطعة الجليد ويغرق، تتسبب بدوامة أسفل اسفلها، مما يؤدي في دورانها. ثم تدريجياً يعمل تأثير الدوامة على تأكل صفيحة الجليد ببطء إلى ان تصبح حوافها ناعمة فيتكون شكلها المستدير، وأفيد أن الأقراص الجليدية تدور حتى في المياه الراكدة لأن الجليد يخفض درجة حرارة المياه المحيطة، فيصبح أكثر كثافة ويغرق مما يخلق حركة دائرية.

وسبق أن شوهد قرص جليدي في أوائل العام الماضي في نهر بريشامبسكوت في ولاية ماين بالولايات المتحدة، وقيل إن قطره يبلغ حوالي 300 قدم، ومن المحتمل أنه أكبر قرص جليدي دوار تم تسجيله.

كما ظهر في منغوليا الداخلية ايضاً قرص جليدي الشهر الماضي في مدينة يطلق عليها "قطب الصين البارد"، حيث متوسط درجة الحرارة 5.3 درجة تحت الصفر نهرها يتجمد 200 يوم في السنة.

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