«اللوفر أبوظبي» و«أكسنتشر».. شراكة رقمية لمدة عام

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّع متحف اللوفر أبوظبي عقداً لمدة عام مع شركة «أكسنتشر» لتعزيز برامجه الرقمية، حيث ستساعد الشركة اللوفر أبوظبي على تحويل النظام الرقمي للمتحف، بما في ذلك اعتماد استراتيجية الواقع الممتد وتطويرها، وتعزيز التجربة الرقمية في قاعات عرض المتحف، وإتاحة مجموعة المتحف الفنّية عبر موقعه الإلكتروني على نطاق أوسع.

تحول

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال مانويل راباتيه، مدير متحف اللوفر أبوظبي: «مع الاحتفال بالذكرى السنوية الثالثة لافتتاح المتحف، يسرنا إعلان شركة «أكسنتشر» راعياً رقمياً رسمياً. لقد مثّل عام 2020 عاماً مليئاً بالتحديات التي دفعتنا لتسريع تحولنا الرقمي، لا سيما نتيجة الفرصة التي أُتيحت أمامنا للتفاعل بشكل أوسع مع جمهورنا من حول العالم في ظل الجائحة.

فقد أطلقنا مشاريع مبتكرة لنروي لقاء الثقافات للجمهور من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها على حد سواء. ونحن نتطلع إلى الاستمرار في هذا النهج في العام 2021 من خلال الخبرة عالية المستوى التي يتمتع بها شريكنا الجديد».

بدوره، قال أليكسيس لوكانوي، المدير الإقليمي لشركة أكسنتشر في الشرق الأوسط: «يسعدنا العمل مع متحف اللوفر أبوظبي لتحقيق طموحاته على الصعيد الرقمي وتقديم تجربة متجددة لزواره».

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